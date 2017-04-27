Видели ночь
Режиссер:Гэвин Вьесен
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
С тех пор как Джинни решила порвать с ним, Мартин не может прийти в себя. Его квартира постепенно превращается в помойку, как и вся его незамысловатая жизнь, которая так и катилась бы под откос, если бы однажды на его пороге не появился мистер Галло, злобный и надменный папаша Джинни. Какое-то время назад он потерял связь со своей дочкой и Мартин — его единственная зацепка. Несмотря на все его протесты, мистер Галло, не привыкший получать отказы, втягивает Мартина в безбашенное ночное приключение на улицах Лос-Анжелеса.
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Сет В. Оуэн
В ролях:Анали Типтон, Эмиль Хирш, Дж.К. Симмонс, Мета Голдинг, Джон Дэйли, Таран Киллэм, Кристен Шаал, Стефани Аллен, Ребекка Дрисдейл, Коннор Баррет
Музыка:Алек Пуро
В ролях:Анали Типтон, Эмиль Хирш, Дж.К. Симмонс, Мета Голдинг, Джон Дэйли, Таран Киллэм, Кристен Шаал, Стефани Аллен, Ребекка Дрисдейл, Коннор Баррет
Музыка:Алек Пуро
Производство:США
Дата релиза:27 апреля 2017
Дата релиза:27 апреля 2017
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