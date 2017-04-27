Видели ночь

Режиссер: Гэвин Вьесен

Жанры: Комедия.

С тех пор как Джинни решила порвать с ним, Мартин не может прийти в себя. Его квартира постепенно превращается в помойку, как и вся его незамысловатая жизнь, которая так и катилась бы под откос, если бы однажды на его пороге не появился мистер Галло, злобный и надменный папаша Джинни. Какое-то время назад он потерял связь со своей дочкой и Мартин — его единственная зацепка. Несмотря на все его протесты, мистер Галло, не привыкший получать отказы, втягивает Мартина в безбашенное ночное приключение на улицах Лос-Анжелеса.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Сет В. Оуэн

В ролях: Анали Типтон, Эмиль Хирш, Дж.К. Симмонс, Мета Голдинг, Джон Дэйли, Таран Киллэм, Кристен Шаал, Стефани Аллен, Ребекка Дрисдейл, Коннор Баррет

Музыка: Алек Пуро