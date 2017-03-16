Везучий случай
Режиссер:Роман Самгин
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Валерка с друзьями обнаруживает у себя лотерейный билет, который даже не помнит, кто и как покупал. А билет оказывается выигрышный – 43 миллиона рублей! Целое состояние для скромного Екатеринбурга! Да чего уж там, для целого отдела продавцов – Валерки и его друзей. Выигрыш решили делить на всех, устроили гулянку, настроили планов… но быстро поняли, что не видать им денег, если о них узнают жены. Мужики выкрадывают свои паспорта и сбегают из дома в Москву. А жены следуют за ними по пятам.
Продолжительность:100 мин
В ролях:Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Михаил Трухин, Алексей Маклаков, Олеся Железняк, Ольга Медынич, Ольга Дибцева, Валентина Мазунина, Юлия Михалкова
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:16 марта 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:16 марта 2017
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