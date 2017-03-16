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Везучий случай

Режиссер:Роман Самгин
Жанры: Комедия.

Валерка с друзьями обнаруживает у себя лотерейный билет, который даже не помнит, кто и как покупал. А билет оказывается выигрышный – 43 миллиона рублей! Целое состояние для скромного Екатеринбурга! Да чего уж там, для целого отдела продавцов – Валерки и его друзей. Выигрыш решили делить на всех, устроили гулянку, настроили планов… но быстро поняли, что не видать им денег, если о них узнают жены. Мужики выкрадывают свои паспорта и сбегают из дома в Москву. А жены следуют за ними по пятам.

Продолжительность:100 мин
В ролях:Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Михаил Трухин, Алексей Маклаков, Олеся Железняк, Ольга Медынич, Ольга Дибцева, Валентина Мазунина, Юлия Михалкова
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:16 марта 2017
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Северное сияниеЗеленый зал
c 16 по 17 марта
17:05 (150)
c 18 по 19 марта
17:05 (300)
c 20 по 22 марта
17:05 (150)
Северное сияниеДетский зал
c 16 по 17 марта
20:45 (250)
c 18 по 19 марта
20:45 (300)
c 20 по 22 марта
20:45 (250)
Мираж СинемаКинозал №4
c 16 по 19 марта
23:55 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 16 по 19 марта
15:45 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 16 по 17 марта
13:10 (200 р.)
17:25 (300 р.)
21:40 (300 р.)
c 18 по 19 марта
13:10 (300 р.)
17:25 (300 р.)
21:40 (300 р.)

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