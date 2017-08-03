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Ветреная река

Режиссер:Тейлор Шеридан
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал, Детектив.

В пустыне на территории индейской резервации «Ветреная река» егерь Кори Ламберт находит изувеченное тело молодой девушки. Опытный охотник с трагическим прошлым, он берется помочь в расследовании этого дела агенту ФБР Джейн Бэннер, которая оказывается в мире, полном загадок и насилия. Но смогут ли они противостоять зловещим силам этих мест, где сама природа пропитана горечью и жаждой мщения?

Продолжительность:107 мин
Сценарий:Тони Мошер, Джон Салливан
В ролях:Келси Чоу, Джереми Реннер, Джулия Джонс, Тео Брионес, Апесанахкват, Грэм Грин, Элизабет Олсен, Танту Кардинал, Эрик Ланж, Джил Бирмингем
Музыка:Уоррен Эллис
Производство:Великобритания, Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:03 августа 2017
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Мираж СинемаКинозал №4
c 3 по 4 августа
21:10 (150 р.)
c 5 по 6 августа
21:10 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 3 по 4 августа
15:25 (150 р.)
c 5 по 6 августа
15:25 (300 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 3 по 4 августа
13:30 (300)
19:45 (390)
21:55 (390)
c 5 по 6 августа
13:30 (390)
19:45 (390)
21:55 (390)
c 7 по 9 августа
13:30 (200)
19:45 (250)
21:55 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 3 по 6 августа
11:30 (300)
c 7 по 9 августа
11:30 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 3 по 4 августа
14:35 (300)
16:35 (300)
c 5 по 6 августа
14:35 (390)
16:35 (390)
c 7 по 9 августа
14:35 (200)
16:35 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 3 по 6 августа
23:35 (300)
c 7 по 9 августа
23:35 (200)

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