Ветреная река
Режиссер:Тейлор Шеридан
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал, Детектив.
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал, Детектив.
В пустыне на территории индейской резервации «Ветреная река» егерь Кори Ламберт находит изувеченное тело молодой девушки. Опытный охотник с трагическим прошлым, он берется помочь в расследовании этого дела агенту ФБР Джейн Бэннер, которая оказывается в мире, полном загадок и насилия. Но смогут ли они противостоять зловещим силам этих мест, где сама природа пропитана горечью и жаждой мщения?
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Тони Мошер, Джон Салливан
В ролях:Келси Чоу, Джереми Реннер, Джулия Джонс, Тео Брионес, Апесанахкват, Грэм Грин, Элизабет Олсен, Танту Кардинал, Эрик Ланж, Джил Бирмингем
Музыка:Уоррен Эллис
В ролях:Келси Чоу, Джереми Реннер, Джулия Джонс, Тео Брионес, Апесанахкват, Грэм Грин, Элизабет Олсен, Танту Кардинал, Эрик Ланж, Джил Бирмингем
Музыка:Уоррен Эллис
Производство:Великобритания, Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:03 августа 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:03 августа 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!