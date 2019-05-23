Весёлая ферма

Режиссер: Лизе И. Осволл

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

На летние каникулы Клара приезжает погостить к родителям на ферму. Там она решает прославить ферму став лучшим кулинаром. Вместе с друзьями, местными жителями: бычком – рэпером Гутом, курицей Чикколиной и другими она приступает к работе, хотя кое-кто, в этом, ей хочет помешать.

Продолжительность: 66 мин

Сценарий: Анне Эльведаль

В ролях: Марит Андреассен, Ода Осволл Аватсмарк, Матс Элдоэн, Хенриетта Фэй-Шолль, Шарлотта Фрогнер, Стиг Дж. Хаген, Ян Мартин Йонсен, Сольвейг Клоппен, Ариф Салум, Фритьоф Сохэйм

Музыка: Гауте Сторас