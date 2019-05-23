Весёлая ферма
Режиссер:Лизе И. Осволл
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
На летние каникулы Клара приезжает погостить к родителям на ферму. Там она решает прославить ферму став лучшим кулинаром. Вместе с друзьями, местными жителями: бычком – рэпером Гутом, курицей Чикколиной и другими она приступает к работе, хотя кое-кто, в этом, ей хочет помешать.
Продолжительность:66 мин
Сценарий:Анне Эльведаль
В ролях:Марит Андреассен, Ода Осволл Аватсмарк, Матс Элдоэн, Хенриетта Фэй-Шолль, Шарлотта Фрогнер, Стиг Дж. Хаген, Ян Мартин Йонсен, Сольвейг Клоппен, Ариф Салум, Фритьоф Сохэйм
Музыка:Гауте Сторас
В ролях:Марит Андреассен, Ода Осволл Аватсмарк, Матс Элдоэн, Хенриетта Фэй-Шолль, Шарлотта Фрогнер, Стиг Дж. Хаген, Ян Мартин Йонсен, Сольвейг Клоппен, Ариф Салум, Фритьоф Сохэйм
Музыка:Гауте Сторас
Производство:Норвегия
Ограничения:0+
Дата релиза:23 мая 2019
Ограничения:0+
Дата релиза:23 мая 2019
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