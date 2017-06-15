Весь этот мир
Режиссер:Стелла Меги
Жанры: Драма, Мелодрама.
Жанры: Драма, Мелодрама.
Что, если ты не можешь коснуться ни единого предмета из внешнего мира? Тебе не сделать ни единого глотка свежего воздуха, и ни один лучик солнца не согреет твоего лица… а соседский мальчишка никогда не поцелует тебя.
Невероятная история любви Мэдди, умной, любознательной восемнадцатилетней девушки с богатым воображением, которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытых комнат своего дома, и Олли, ее соседа, который не позволит этому помешать им. Мэдди отчаянно хочет ощутить все прелести внешнего мира и очарование первой любви. Всегда разделенные оконными стеклами, связанные лишь перепиской, она и Олли все равно сближаются и готовы рискнуть всем, чтобы быть вместе… даже если это означает потерять все.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Дж. Миллс Гудло, Nicola Yoon
В ролях:Амандла Стенберг, Ник Дж. Робинсон, Аника Нони Роуз, Ана де ла Регера, Тэйлор Хиксон, Danube Hermosillo, Дэн Пэйн, Фиона Лоуи, Сэйдж Броклбэнк, Роберт Лоуренсон
Музыка:Людвиг Йоранссон
В ролях:Амандла Стенберг, Ник Дж. Робинсон, Аника Нони Роуз, Ана де ла Регера, Тэйлор Хиксон, Danube Hermosillo, Дэн Пэйн, Фиона Лоуи, Сэйдж Броклбэнк, Роберт Лоуренсон
Музыка:Людвиг Йоранссон
Производство:США
Ограничения:13+
Дата релиза:15 июня 2017
Ограничения:13+
Дата релиза:15 июня 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!