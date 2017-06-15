Весь этот мир

Режиссер: Стелла Меги

Жанры: Драма, Мелодрама.

Что, если ты не можешь коснуться ни единого предмета из внешнего мира? Тебе не сделать ни единого глотка свежего воздуха, и ни один лучик солнца не согреет твоего лица… а соседский мальчишка никогда не поцелует тебя.

Невероятная история любви Мэдди, умной, любознательной восемнадцатилетней девушки с богатым воображением, которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытых комнат своего дома, и Олли, ее соседа, который не позволит этому помешать им. Мэдди отчаянно хочет ощутить все прелести внешнего мира и очарование первой любви. Всегда разделенные оконными стеклами, связанные лишь перепиской, она и Олли все равно сближаются и готовы рискнуть всем, чтобы быть вместе… даже если это означает потерять все.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Дж. Миллс Гудло, Nicola Yoon

В ролях: Амандла Стенберг, Ник Дж. Робинсон, Аника Нони Роуз, Ана де ла Регера, Тэйлор Хиксон, Danube Hermosillo, Дэн Пэйн, Фиона Лоуи, Сэйдж Броклбэнк, Роберт Лоуренсон

Музыка: Людвиг Йоранссон