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Весь этот мир

Режиссер:Стелла Меги
Жанры: Драма, Мелодрама.

Что, если ты не можешь коснуться ни единого предмета из внешнего мира? Тебе не сделать ни единого глотка свежего воздуха, и ни один лучик солнца не согреет твоего лица… а соседский мальчишка никогда не поцелует тебя.

Невероятная история любви Мэдди, умной, любознательной восемнадцатилетней девушки с богатым воображением, которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытых комнат своего дома, и Олли, ее соседа, который не позволит этому помешать им. Мэдди отчаянно хочет ощутить все прелести внешнего мира и очарование первой любви. Всегда разделенные оконными стеклами, связанные лишь перепиской, она и Олли все равно сближаются и готовы рискнуть всем, чтобы быть вместе… даже если это означает потерять все.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Дж. Миллс Гудло, Nicola Yoon
В ролях:Амандла Стенберг, Ник Дж. Робинсон, Аника Нони Роуз, Ана де ла Регера, Тэйлор Хиксон, Danube Hermosillo, Дэн Пэйн, Фиона Лоуи, Сэйдж Броклбэнк, Роберт Лоуренсон
Музыка:Людвиг Йоранссон
Производство:США
Ограничения:13+
Дата релиза:15 июня 2017
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Северное сияниеДетский зал
c 26 по 28 июня
20:35 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
c 27 по 28 июня
22:00 (200)
Мираж СинемаКинозал №5
c 27 по 28 июня
10:50 (100 р.)
Северное сияниеСиний зал
c 29 июня по 2 июля
11:10 (200)
c 3 по 5 июля
11:10 (150)

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