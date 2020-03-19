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Верю в любовь

Режиссер:Эндрю Эрвин, Джон Эрвин
Жанры: Драма, Музыкальный, Мелодрама.

Когда Джереми встречает Мелиссу, он сразу понимает, что она — Та Самая. Но хватит ли у него сил, чтобы побороться за любимую в самой безнадежной ситуации? Одна любовь может изменить твою жизнь. Одна жизнь может изменить целый мир.

Продолжительность:115 мин
Сценарий:Джон Эрвин, Джон Ганн
В ролях:Кей Джей Апа, Бритт Робертсон, Мелисса Роксбур, Гэри Синиз, Шенайя Твейн, Нэйтан Парсонс Эбигейл Ф. Коуэн, Reuben Dodd, Таня Кристиансен, Камерон Арнетт
Музыка:Джон Дебни
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:19 марта 2020
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Северное сияниеКрасный зал
19 марта
11:20 (300)
16:00 (300)
20:40 (390)
ГалактикаЗал 3
c 19 по 22 марта
10:20 (от 250 Р)
c 23 по 25 марта
10:20 (от 150 Р)
ГалактикаЗал 4
c 19 по 22 марта
10:20 (от 250 Р)
c 23 по 25 марта
10:20 (от 150 Р)

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