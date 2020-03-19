Верю в любовь
Режиссер:Эндрю Эрвин, Джон Эрвин
Жанры: Драма, Музыкальный, Мелодрама.
Жанры: Драма, Музыкальный, Мелодрама.
Когда Джереми встречает Мелиссу, он сразу понимает, что она — Та Самая. Но хватит ли у него сил, чтобы побороться за любимую в самой безнадежной ситуации? Одна любовь может изменить твою жизнь. Одна жизнь может изменить целый мир.
Продолжительность:115 мин
Сценарий:Джон Эрвин, Джон Ганн
В ролях:Кей Джей Апа, Бритт Робертсон, Мелисса Роксбур, Гэри Синиз, Шенайя Твейн, Нэйтан Парсонс Эбигейл Ф. Коуэн, Reuben Dodd, Таня Кристиансен, Камерон Арнетт
Музыка:Джон Дебни
В ролях:Кей Джей Апа, Бритт Робертсон, Мелисса Роксбур, Гэри Синиз, Шенайя Твейн, Нэйтан Парсонс Эбигейл Ф. Коуэн, Reuben Dodd, Таня Кристиансен, Камерон Арнетт
Музыка:Джон Дебни
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:19 марта 2020
Ограничения:12+
Дата релиза:19 марта 2020
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