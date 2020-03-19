Верю в любовь

Режиссер: Эндрю Эрвин, Джон Эрвин

Жанры: Драма, Музыкальный, Мелодрама.

Когда Джереми встречает Мелиссу, он сразу понимает, что она — Та Самая. Но хватит ли у него сил, чтобы побороться за любимую в самой безнадежной ситуации? Одна любовь может изменить твою жизнь. Одна жизнь может изменить целый мир.

Продолжительность: 115 мин

Сценарий: Джон Эрвин, Джон Ганн

В ролях: Кей Джей Апа, Бритт Робертсон, Мелисса Роксбур, Гэри Синиз, Шенайя Твейн, Нэйтан Парсонс Эбигейл Ф. Коуэн, Reuben Dodd, Таня Кристиансен, Камерон Арнетт

Музыка: Джон Дебни