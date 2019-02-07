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Вернуть Бена

Режиссер:Питер Хеджес
Жанры: Драма.

В канун Рождества Бен Барнс сбегает из реабилитационного центра и возвращается домой. В свое время хлебнувшая с ним горя мать тепло принимает сына, но скоро убеждается, что ничего не изменилось – от парня по-прежнему нужно ждать беды. У нее есть 24 часа, чтобы уберечь сына от опасности. Но как далеко можно зайти, спасая тех, кого мы любим?

Продолжительность:103 мин
Сценарий:Питер Хеджес
В ролях:Джулия Робертс, Лукас Хеджес, Кортни Б. Вэнс, Кэтрин Ньютон, Рэйчел Бэй Джонс, Дэвид Залдивар, Александра Парк, Майкл Эспер, Тим Гини, Мира Лукреция Тейлор
Музыка:Дикон Хинчлифф
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:07 февраля 2019
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Северное сияниеОранжевый зал
c 7 по 8 февраля
13:50 (300)
20:20 (390)
c 9 по 10 февраля
13:50 (390)
20:20 (390)
c 11 по 13 февраля
13:50 (200)
20:20 (250)

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