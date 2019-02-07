Вернуть Бена

Режиссер: Питер Хеджес

Жанры: Драма.

В канун Рождества Бен Барнс сбегает из реабилитационного центра и возвращается домой. В свое время хлебнувшая с ним горя мать тепло принимает сына, но скоро убеждается, что ничего не изменилось – от парня по-прежнему нужно ждать беды. У нее есть 24 часа, чтобы уберечь сына от опасности. Но как далеко можно зайти, спасая тех, кого мы любим?

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Питер Хеджес

В ролях: Джулия Робертс, Лукас Хеджес, Кортни Б. Вэнс, Кэтрин Ньютон, Рэйчел Бэй Джонс, Дэвид Залдивар, Александра Парк, Майкл Эспер, Тим Гини, Мира Лукреция Тейлор

Музыка: Дикон Хинчлифф