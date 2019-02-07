Вернуть Бена
Режиссер:Питер Хеджес
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
В канун Рождества Бен Барнс сбегает из реабилитационного центра и возвращается домой. В свое время хлебнувшая с ним горя мать тепло принимает сына, но скоро убеждается, что ничего не изменилось – от парня по-прежнему нужно ждать беды. У нее есть 24 часа, чтобы уберечь сына от опасности. Но как далеко можно зайти, спасая тех, кого мы любим?
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Питер Хеджес
В ролях:Джулия Робертс, Лукас Хеджес, Кортни Б. Вэнс, Кэтрин Ньютон, Рэйчел Бэй Джонс, Дэвид Залдивар, Александра Парк, Майкл Эспер, Тим Гини, Мира Лукреция Тейлор
Музыка:Дикон Хинчлифф
В ролях:Джулия Робертс, Лукас Хеджес, Кортни Б. Вэнс, Кэтрин Ньютон, Рэйчел Бэй Джонс, Дэвид Залдивар, Александра Парк, Майкл Эспер, Тим Гини, Мира Лукреция Тейлор
Музыка:Дикон Хинчлифф
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:07 февраля 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:07 февраля 2019
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