Верность
Режиссер:Нигина Сайфуллаева
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Лена — талантливая акушер-гинеколог, её муж Серёжа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Серёжа завёл роман на стороне, но она мучается молча и не выдаёт свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что её параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.
Продолжительность:82 мин
Сценарий:Любовь Мульменко, Нигина Сайфуллаева
В ролях:Александр Паль, Евгения Громова, Алексей Агранович, Марина Васильева, Павел Ворожцов Анна Котова-Дерябина, Василий Рихтер, Анастасия Денисова, Кирилл Каганович, Михаил Тройник
Музыка:Андрей Дергачев
В ролях:Александр Паль, Евгения Громова, Алексей Агранович, Марина Васильева, Павел Ворожцов Анна Котова-Дерябина, Василий Рихтер, Анастасия Денисова, Кирилл Каганович, Михаил Тройник
Музыка:Андрей Дергачев
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:31 октября 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:31 октября 2019
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