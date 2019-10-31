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Верность

Режиссер:Нигина Сайфуллаева
Жанры: Драма.

Лена — талантливая акушер-гинеколог, её муж Серёжа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Серёжа завёл роман на стороне, но она мучается молча и не выдаёт свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что её параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.

Продолжительность:82 мин
Сценарий:Любовь Мульменко, Нигина Сайфуллаева
В ролях:Александр Паль, Евгения Громова, Алексей Агранович, Марина Васильева, Павел Ворожцов Анна Котова-Дерябина, Василий Рихтер, Анастасия Денисова, Кирилл Каганович, Михаил Тройник
Музыка:Андрей Дергачев
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:31 октября 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 31 октября по 4 ноября
15:40 (300 р.)
22:10 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 31 октября по 4 ноября
18:35 (1000 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
1 ноября
15:10 (300)
c 2 по 4 ноября
15:10 (390)
c 5 по 6 ноября
15:10 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 1 по 4 ноября
22:05 (300)
23:45 (300)
c 5 по 6 ноября
22:05 (200)
23:45 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
1 ноября
12:55 (300)
16:30 (300)
20:05 (390)
c 2 по 4 ноября
12:55 (300)
16:30 (390)
20:05 (390)
c 5 по 6 ноября
12:55 (200)
16:30 (200)
20:05 (250)

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