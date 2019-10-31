Верность

Режиссер: Нигина Сайфуллаева

Жанры: Драма.

Лена — талантливая акушер-гинеколог, её муж Серёжа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Серёжа завёл роман на стороне, но она мучается молча и не выдаёт свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что её параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.

Продолжительность: 82 мин

Сценарий: Любовь Мульменко, Нигина Сайфуллаева

В ролях: Александр Паль, Евгения Громова, Алексей Агранович, Марина Васильева, Павел Ворожцов Анна Котова-Дерябина, Василий Рихтер, Анастасия Денисова, Кирилл Каганович, Михаил Тройник

Музыка: Андрей Дергачев