Веном

Режиссер: Рубен Фляйшер

Жанры: Ужасы, Фантастика, Боевик, Триллер.

Что если в один прекрасный день в тебя вселяется существо-симбиот, которое наделяет тебя сверхчеловеческими способностями? Вот только Веном – симбиот совсем недобрый, и договориться с ним невозможно. Хотя нужно ли договариваться?.. Ведь в какой-то момент ты понимаешь, что быть плохим вовсе не так уж и плохо. Так даже веселее. В мире и так слишком много супергероев! Мы – Веном!

Продолжительность: 112 мин

Сценарий: Скотт Розенберг, Джефф Пинкнер, Келли Марсел

В ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Дженни Слейт, Марчелла Браджио, Риз Ахмед, Рон Сепас Джонс, Мишель Ли, Рейд Скотт, Сопе Алуко

Музыка: Людвиг Йоранссон