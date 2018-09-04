Веном
Режиссер:Рубен Фляйшер
Жанры: Ужасы, Фантастика, Боевик, Триллер.
Жанры: Ужасы, Фантастика, Боевик, Триллер.
Что если в один прекрасный день в тебя вселяется существо-симбиот, которое наделяет тебя сверхчеловеческими способностями? Вот только Веном – симбиот совсем недобрый, и договориться с ним невозможно. Хотя нужно ли договариваться?.. Ведь в какой-то момент ты понимаешь, что быть плохим вовсе не так уж и плохо. Так даже веселее. В мире и так слишком много супергероев! Мы – Веном!
Продолжительность:112 мин
Сценарий:Скотт Розенберг, Джефф Пинкнер, Келли Марсел
В ролях:Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Дженни Слейт, Марчелла Браджио, Риз Ахмед, Рон Сепас Джонс, Мишель Ли, Рейд Скотт, Сопе Алуко
Музыка:Людвиг Йоранссон
В ролях:Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Дженни Слейт, Марчелла Браджио, Риз Ахмед, Рон Сепас Джонс, Мишель Ли, Рейд Скотт, Сопе Алуко
Музыка:Людвиг Йоранссон
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:04 сентября 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:04 сентября 2018
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