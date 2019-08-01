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Вельзевул

Режиссер:Эмилио Портес
Жанры: Ужасы.

Расследование серии шокирующих убийств приводит к священнику, отлученному от церкви за сатанинские ритуалы. Он и его приспешники стремятся приблизить апокалипсис, чтобы антихрист явился в человеческий мир и беспредельно властвовал. Главному герою придется выйти на тропу войны с настоящим злом.

Продолжительность:115 мин
Сценарий:Луис Карлос Фуэнтес, Эмилио Портес
В ролях:Тобин Белл, Хоакин Косио, Тейт Эллингтон, Джованна Сакариас, Аида Лопес, Аурора Хиль, Норма Анхелика, Юнуэн Пардо, Хосе Сефами, Алондра Бенитез
Музыка:Альдо Макс Родригез
Производство:Мексика
Ограничения:18+
Дата релиза:01 августа 2019
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Северное сияниеСиний зал
c 2 по 4 августа
22:30 (300)
c 5 по 6 августа
22:30 (200)
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