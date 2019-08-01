Вельзевул

Режиссер: Эмилио Портес

Жанры: Ужасы.

Расследование серии шокирующих убийств приводит к священнику, отлученному от церкви за сатанинские ритуалы. Он и его приспешники стремятся приблизить апокалипсис, чтобы антихрист явился в человеческий мир и беспредельно властвовал. Главному герою придется выйти на тропу войны с настоящим злом.

Продолжительность: 115 мин

Сценарий: Луис Карлос Фуэнтес, Эмилио Портес

В ролях: Тобин Белл, Хоакин Косио, Тейт Эллингтон, Джованна Сакариас, Аида Лопес, Аурора Хиль, Норма Анхелика, Юнуэн Пардо, Хосе Сефами, Алондра Бенитез

Музыка: Альдо Макс Родригез