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Великий Уравнитель 2

Режиссер:Антуан Фукуа
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Агент ЦРУ в отставке Роберт МакКол решил уйти на покой и стал простым таксистом. Узнав, что его бывшую напарницу убили он решает найти заказчиков и отомстить. Но МакКол и не подозревал, насколько влиятельными окажутся преступники.

Продолжительность:121 мин
Сценарий:Ричард Уэнк, Майкл Слоун, Ричард Линдхейм
В ролях:Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Эштон Сандерс, Орсон Бин, Билл Пуллман, Мелисса Лео, Джонатан Скарф, Сакина Джэффри, Кази Таугинас, Garrett Golden
Музыка:Гарри Грегсон-Уильямс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:06 сентября 2018
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 6 по 9 сентября
17:20 (800 р.)
19:45 (1000 р.)
22:10 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 6 по 7 сентября
11:00 (300 р.)
13:25 (450 р.)
15:50 (700 р.)
18:15 (700 р.)
20:40 (700 р.)
23:05 (700 р.)
c 8 по 9 сентября
11:00 (450 р.)
13:25 (700 р.)
15:50 (700 р.)
18:15 (700 р.)
20:40 (700 р.)
23:05 (700 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 6 по 7 сентября
11:20 (150)
13:50 (150)
16:20 (190)
20:40 (190)
c 8 по 9 сентября
11:20 (190)
13:50 (190)
16:20 (240)
20:40 (240)
10 сентября
11:20 (150)
13:50 (150)
16:20 (190)
20:40 (190)
11 сентября
11:20 (150)
13:50 (150)
16:20 (150)
20:40 (150)
12 сентября
11:20 (150)
13:50 (150)
16:20 (190)
20:40 (190)

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