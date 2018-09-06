Великий Уравнитель 2
Режиссер:Антуан Фукуа
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Агент ЦРУ в отставке Роберт МакКол решил уйти на покой и стал простым таксистом. Узнав, что его бывшую напарницу убили он решает найти заказчиков и отомстить. Но МакКол и не подозревал, насколько влиятельными окажутся преступники.
Продолжительность:121 мин
Сценарий:Ричард Уэнк, Майкл Слоун, Ричард Линдхейм
В ролях:Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Эштон Сандерс, Орсон Бин, Билл Пуллман, Мелисса Лео, Джонатан Скарф, Сакина Джэффри, Кази Таугинас, Garrett Golden
Музыка:Гарри Грегсон-Уильямс
В ролях:Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Эштон Сандерс, Орсон Бин, Билл Пуллман, Мелисса Лео, Джонатан Скарф, Сакина Джэффри, Кази Таугинас, Garrett Golden
Музыка:Гарри Грегсон-Уильямс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:06 сентября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:06 сентября 2018
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