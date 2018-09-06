Великий Уравнитель 2

Режиссер: Антуан Фукуа

Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Агент ЦРУ в отставке Роберт МакКол решил уйти на покой и стал простым таксистом. Узнав, что его бывшую напарницу убили он решает найти заказчиков и отомстить. Но МакКол и не подозревал, насколько влиятельными окажутся преступники.

Продолжительность: 121 мин

Сценарий: Ричард Уэнк, Майкл Слоун, Ричард Линдхейм

В ролях: Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Эштон Сандерс, Орсон Бин, Билл Пуллман, Мелисса Лео, Джонатан Скарф, Сакина Джэффри, Кази Таугинас, Garrett Golden

Музыка: Гарри Грегсон-Уильямс