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Великая стена

Режиссер:Чжан Имоу
Жанры: Фэнтези, Боевик, Триллер, Приключения.

Действие фильма разворачивается в Китае XV века. Группа британских наемников прибывает в Северную Империю Сун. Их цель — перевезти в Европу партию пороха. Исполняя миссию, они становятся невольными участниками таинственных событий, связанных со строительством величайшей каменной стены, призванной защитить китайское население от нашествия монголов. Но герои узнают об истинном предназначении этого сооружения, когда сталкиваются с неведомыми существами и вовлекаются в смертельный бой против чудовищ.

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Карло Бернард, Даг Миро, Тони Гилрой
В ролях:Мэтт Дэймон, Цзин Тянь, Педро Паскаль, Уиллем Дефо, Энди Лау, Эдди Пэн, Нуман Акар, Лухан Кенни Линь, Vicky Yu
Музыка:Рамин Джавади
Производство:Китай, США
Ограничения:12+
Дата релиза:16 февраля 2017
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Мираж СинемаКинозал №2
1 февраля
20:00 ( р. в 3D)

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