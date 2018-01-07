Величайший шоумен
Режиссер:Майкл Грэйси
Жанры: Драма, Биография, Мюзикл.
Жанры: Драма, Биография, Мюзикл.
Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Дженни Бикс, Билл Кондон
В ролях:Хью Джекман, Зак Эфрон, Мишель Уильямс, Ребекка Фергюсон, Зендея, Кила Сеттл, Яхья Абдул-Матин II, Остин Джонсон, Эллис Рубин, Скайлар Данн
Музыка:Джон Дебни, Бендж Пасек, Джастин Пол
В ролях:Хью Джекман, Зак Эфрон, Мишель Уильямс, Ребекка Фергюсон, Зендея, Кила Сеттл, Яхья Абдул-Матин II, Остин Джонсон, Эллис Рубин, Скайлар Данн
Музыка:Джон Дебни, Бендж Пасек, Джастин Пол
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:04 января 1918
Ограничения:12+
Дата релиза:04 января 1918
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