Величайший шоумен

Режиссер: Майкл Грэйси

Жанры: Драма, Биография, Мюзикл.

Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Дженни Бикс, Билл Кондон

В ролях: Хью Джекман, Зак Эфрон, Мишель Уильямс, Ребекка Фергюсон, Зендея, Кила Сеттл, Яхья Абдул-Матин II, Остин Джонсон, Эллис Рубин, Скайлар Данн

Музыка: Джон Дебни, Бендж Пасек, Джастин Пол