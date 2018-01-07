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Величайший шоумен

Режиссер:Майкл Грэйси
Жанры: Драма, Биография, Мюзикл.

Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Дженни Бикс, Билл Кондон
В ролях:Хью Джекман, Зак Эфрон, Мишель Уильямс, Ребекка Фергюсон, Зендея, Кила Сеттл, Яхья Абдул-Матин II, Остин Джонсон, Эллис Рубин, Скайлар Данн
Музыка:Джон Дебни, Бендж Пасек, Джастин Пол
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:04 января 1918
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Северное сияниеБордовый зал
c 4 по 8 января 2018
20:35 (390)
c 9 по 10 января 2018
20:35 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
c 4 по 8 января 2018
11:25 (300)
13:25 (390)
15:25 (390)
22:00 (300)
23:59 (300)
c 9 по 10 января 2018
11:25 (200)
13:25 (200)
15:25 (200)
22:00 (200)
23:59 (200)
Северное сияниеПремьер зал
c 4 по 8 января 2018
12:55 (350)
17:30 (390)
19:30 (390)
21:30 (390)
23:30 (300)
c 9 по 10 января 2018
12:55 (300)
17:30 (350)
19:30 (350)
21:30 (350)
23:30 (300)
Северное сияниеЗеленый зал
c 4 по 6 января 2018
14:50 (350)
7 января 2018
15:05 (350)

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