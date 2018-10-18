Вечная жизнь Александра Христофорова

Режиссер: Евгений Шелякин

Жанры: Комедия.

В прошлом Христофоров был звездой театра и кино, теперь он аниматор в курортном городке. Но бывший актер не отчаивается – живет здесь и сейчас. И пусть бывшая жена строит козни, а сын его избегает, Христофоров упорно двигается дальше. После скандального увольнения фортуна делает герою сказочный подарок в виде любимой женщины. Поможет ли судьбоносная встреча изменить жизнь вечного неудачника?

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Евгений Шелякин, Павел Усачев, Павел Виноградов

В ролях: Алексей Гуськов, Оксана Фандера, Тимофей Трибунцев, Роман Курцын, Игорь Угольников, Лидия Вележева, Полина Пушкарук, Станислав Любшин, Анастасия Сомова, Александр Гох

Музыка: Михаил Морсков, Артем Федотов