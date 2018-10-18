Вечная жизнь Александра Христофорова
Режиссер:Евгений Шелякин
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
В прошлом Христофоров был звездой театра и кино, теперь он аниматор в курортном городке. Но бывший актер не отчаивается – живет здесь и сейчас. И пусть бывшая жена строит козни, а сын его избегает, Христофоров упорно двигается дальше. После скандального увольнения фортуна делает герою сказочный подарок в виде любимой женщины. Поможет ли судьбоносная встреча изменить жизнь вечного неудачника?
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Евгений Шелякин, Павел Усачев, Павел Виноградов
В ролях:Алексей Гуськов, Оксана Фандера, Тимофей Трибунцев, Роман Курцын, Игорь Угольников, Лидия Вележева, Полина Пушкарук, Станислав Любшин, Анастасия Сомова, Александр Гох
Музыка:Михаил Морсков, Артем Федотов
В ролях:Алексей Гуськов, Оксана Фандера, Тимофей Трибунцев, Роман Курцын, Игорь Угольников, Лидия Вележева, Полина Пушкарук, Станислав Любшин, Анастасия Сомова, Александр Гох
Музыка:Михаил Морсков, Артем Федотов
Производство:Россия
Дата релиза:18 октября 2018
Дата релиза:18 октября 2018
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