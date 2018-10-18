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Вечная жизнь Александра Христофорова

Режиссер:Евгений Шелякин
Жанры: Комедия.

В прошлом Христофоров был звездой театра и кино, теперь он аниматор в курортном городке. Но бывший актер не отчаивается – живет здесь и сейчас. И пусть бывшая жена строит козни, а сын его избегает, Христофоров упорно двигается дальше. После скандального увольнения фортуна делает герою сказочный подарок в виде любимой женщины. Поможет ли судьбоносная встреча изменить жизнь вечного неудачника?

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Евгений Шелякин, Павел Усачев, Павел Виноградов
В ролях:Алексей Гуськов, Оксана Фандера, Тимофей Трибунцев, Роман Курцын, Игорь Угольников, Лидия Вележева, Полина Пушкарук, Станислав Любшин, Анастасия Сомова, Александр Гох
Музыка:Михаил Морсков, Артем Федотов
Производство:Россия
Дата релиза:18 октября 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 18 по 19 октября
14:50
19:50
c 22 по 24 октября
19:30
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 18 по 21 октября
20:00 (1000 р.)
Северное сияниеКрасный зал
18 октября
19 октября
11:20 (300)
15:10 (300)
c 20 по 21 октября
13:00 (390)
16:55 (390)
c 22 по 24 октября
12:55 (200)
16:45 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 18 по 19 октября
19:35 (350)
21:40 (350)
c 20 по 21 октября
18:30 (350)
22:30 (300)
c 22 по 24 октября
18:30 (250)
22:30 (200)
Мираж СинемаКинозал №5
c 18 по 19 октября
10:50 (150 р.)
17:20 (300 р.)
c 20 по 21 октября
10:50 (200 р.)
17:20 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 20 по 21 октября
19:50

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