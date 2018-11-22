Вечерняя школа

Режиссер: Малкольм Д. Ли

Жанры: Комедия.

Тедди добился успеха в жизни: нет образования, девушка ушла, и он работает в костюме курицы возле стрип-клуба. У него есть последний шанс начать все заново – вернуться за школьную парту и получить аттестат. Кто сказал, что учиться никогда не поздно?

Продолжительность: 111 мин

Сценарий: Кевин Харт, Harry Ratchford, Джои Уэллс

В ролях: Кевин Харт, Тиффани Хэддиш, Мэри Линн Райскаб, Кит Дэвид, Таран Киллэм, Мэгалин Эчиканвоке, Энн Уинтерс, Романи Малко, Бен Шварц, Роб Риггл

Музыка: Дэвид Ньюман