Вечерняя школа
Режиссер:Малкольм Д. Ли
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Тедди добился успеха в жизни: нет образования, девушка ушла, и он работает в костюме курицы возле стрип-клуба. У него есть последний шанс начать все заново – вернуться за школьную парту и получить аттестат. Кто сказал, что учиться никогда не поздно?
Продолжительность:111 мин
Сценарий:Кевин Харт, Harry Ratchford, Джои Уэллс
В ролях:Кевин Харт, Тиффани Хэддиш, Мэри Линн Райскаб, Кит Дэвид, Таран Киллэм, Мэгалин Эчиканвоке, Энн Уинтерс, Романи Малко, Бен Шварц, Роб Риггл
Музыка:Дэвид Ньюман
В ролях:Кевин Харт, Тиффани Хэддиш, Мэри Линн Райскаб, Кит Дэвид, Таран Киллэм, Мэгалин Эчиканвоке, Энн Уинтерс, Романи Малко, Бен Шварц, Роб Риггл
Музыка:Дэвид Ньюман
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:22 ноября 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:22 ноября 2018
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