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Вечерняя школа

Режиссер:Малкольм Д. Ли
Жанры: Комедия.

Тедди добился успеха в жизни: нет образования, девушка ушла, и он работает в костюме курицы возле стрип-клуба. У него есть последний шанс начать все заново – вернуться за школьную парту и получить аттестат. Кто сказал, что учиться никогда не поздно?

Продолжительность:111 мин
Сценарий:Кевин Харт, Harry Ratchford, Джои Уэллс
В ролях:Кевин Харт, Тиффани Хэддиш, Мэри Линн Райскаб, Кит Дэвид, Таран Киллэм, Мэгалин Эчиканвоке, Энн Уинтерс, Романи Малко, Бен Шварц, Роб Риггл
Музыка:Дэвид Ньюман
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:22 ноября 2018
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Северное сияниеОранжевый зал
c 22 по 23 ноября
16:30 (300)
c 24 по 25 ноября
16:30 (390)
c 26 по 28 ноября
16:30 (200)
Северное сияниеБордовый зал
c 23 по 25 ноября
12:50 (300)
19:20 (390)
c 26 по 28 ноября
12:50 (200)
19:20 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 23 по 25 ноября
21:35 (390)
23:45 (300)
c 26 по 28 ноября
21:35 (250)
23:45 (200)
Северное сияниеЗеленый зал
c 29 по 30 ноября
10:25 (200)
15:00 (200)
21:30 (250)
c 1 по 2 декабря
10:25 (200)
15:00 (300)
21:30 (300)
c 3 по 5 декабря
10:25 (200)
15:00 (200)
21:30 (250)

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