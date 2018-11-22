Вдовы

Режиссер: Стив МакКуин

Жанры: Триллер, Драма, Мелодрама, Криминал.

Сюжет фильма разворачивается в современном Чикаго, во время массовых беспорядков. Четыре женщины, у который нет ничего общего, кроме долгов, оставленных их покойными мужьями-преступниками. Все чего они хотят, найти в себе силы жить дальше, построить свою жизни по своим правилам и не зависеть от алчных и жестоких мужчин.

Продолжительность: 129 мин

Сценарий: Гиллиан Флинн, Стив МакКуин, Линда Ла Планте

В ролях: Виола Дэвис, Лиам Нисон, Джон Бернтал, Мануэль Рульфо, Коберн Госс, Мишель Родригес, Alejandro Verdin, Bailey Rhyse Walters, Элизабет Дебики, Кэрри Кун

Музыка: Ханс Циммер