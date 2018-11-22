Вдовы
Режиссер:Стив МакКуин
Жанры: Триллер, Драма, Мелодрама, Криминал.
Жанры: Триллер, Драма, Мелодрама, Криминал.
Сюжет фильма разворачивается в современном Чикаго, во время массовых беспорядков. Четыре женщины, у который нет ничего общего, кроме долгов, оставленных их покойными мужьями-преступниками. Все чего они хотят, найти в себе силы жить дальше, построить свою жизни по своим правилам и не зависеть от алчных и жестоких мужчин.
Продолжительность:129 мин
Сценарий:Гиллиан Флинн, Стив МакКуин, Линда Ла Планте
В ролях:Виола Дэвис, Лиам Нисон, Джон Бернтал, Мануэль Рульфо, Коберн Госс, Мишель Родригес, Alejandro Verdin, Bailey Rhyse Walters, Элизабет Дебики, Кэрри Кун
Музыка:Ханс Циммер
В ролях:Виола Дэвис, Лиам Нисон, Джон Бернтал, Мануэль Рульфо, Коберн Госс, Мишель Родригес, Alejandro Verdin, Bailey Rhyse Walters, Элизабет Дебики, Кэрри Кун
Музыка:Ханс Циммер
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:22 ноября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:22 ноября 2018
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