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Вдовы

Режиссер:Стив МакКуин
Жанры: Триллер, Драма, Мелодрама, Криминал.

Сюжет фильма разворачивается в современном Чикаго, во время массовых беспорядков. Четыре женщины, у который нет ничего общего, кроме долгов, оставленных их покойными мужьями-преступниками. Все чего они хотят, найти в себе силы жить дальше, построить свою жизни по своим правилам и не зависеть от алчных и жестоких мужчин.

Продолжительность:129 мин
Сценарий:Гиллиан Флинн, Стив МакКуин, Линда Ла Планте
В ролях:Виола Дэвис, Лиам Нисон, Джон Бернтал, Мануэль Рульфо, Коберн Госс, Мишель Родригес, Alejandro Verdin, Bailey Rhyse Walters, Элизабет Дебики, Кэрри Кун
Музыка:Ханс Циммер
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:22 ноября 2018
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Северное сияниеБордовый зал
c 22 по 25 ноября
23:40 (300)
c 26 по 28 ноября
23:40 (200)
Мираж СинемаКинозал №4
c 22 по 23 ноября
12:55 (150 р.)
c 24 по 25 ноября
12:55 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 22 по 25 ноября
22:40 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 22 по 25 ноября
16:55 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 22 по 25 ноября
18:55 (300 р.)
21:30 (300 р.)
Северное сияниеКрасный зал
23 ноября
10:45 (300)
13:15 (300)
18:20 (390)
20:50 (390)
c 24 по 25 ноября
10:45 (300)
13:15 (390)
18:20 (390)
20:50 (390)
c 26 по 28 ноября
10:45 (200)
13:15 (200)
18:20 (250)
20:50 (250)
Северное сияниеЗеленый зал
c 29 по 30 ноября
12:30 (200)
19:00 (250)
23:35 (200)
c 1 по 2 декабря
12:30 (200)
19:00 (300)
23:35 (250)
c 3 по 5 декабря
12:30 (200)
19:00 (250)
23:35 (200)

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