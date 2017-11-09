Ван Гог. С любовью, Винсент
Жанры: Анимация, Криминал, Биография, Драма.
Известный на весь мир художник Винсент Ван Гог когда-то был обычным неудачником, изгоем и одиночкой, чьи картины никто не ценил и не понимал. Он рисовал не потому, что хотел прославиться или заработать – это был его способ взаимодействия с миром. Без красок и холстов Винсент не мог жить, но, чтобы иметь возможность творить, ему приходилось всецело полагаться на помощь брата. Тео был его поддержкой и опорой, но пожизненная зависимость от брата всегда тяготила художника.
«Ван Гог. С любовью, Винсент» ‒ первый в мире полностью нарисованный масляными красками на холсте анимационный полнометражный фильм. Команда из 125 художников создала каждый из 65 тысячи кадров фильма масляными красками на холсте в той же технике, в которой работал сам Ван Гог.
В ролях:Дуглас Бут, Сирша Ронан, Джером Флинн, Эйдан Тернер, Хелен МакКрори, Холли Эрл, Крис О’Дауд, Элинор Томлинсон, Робин Ходжес, Роберт Гулачик
Музыка:Клинт Мэнселл
Ограничения:16+
Дата релиза:09 ноября 2017