Ван Гог. С любовью, Винсент

Режиссер: Дорота Кобела, Хью Уэлшман

Жанры: Анимация, Криминал, Биография, Драма.

Известный на весь мир художник Винсент Ван Гог когда-то был обычным неудачником, изгоем и одиночкой, чьи картины никто не ценил и не понимал. Он рисовал не потому, что хотел прославиться или заработать – это был его способ взаимодействия с миром. Без красок и холстов Винсент не мог жить, но, чтобы иметь возможность творить, ему приходилось всецело полагаться на помощь брата. Тео был его поддержкой и опорой, но пожизненная зависимость от брата всегда тяготила художника.

«Ван Гог. С любовью, Винсент» ‒ первый в мире полностью нарисованный масляными красками на холсте анимационный полнометражный фильм. Команда из 125 художников создала каждый из 65 тысячи кадров фильма масляными красками на холсте в той же технике, в которой работал сам Ван Гог.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Дорота Кобела, Хью Уэлшман, Яцек Денел

В ролях: Дуглас Бут, Сирша Ронан, Джером Флинн, Эйдан Тернер, Хелен МакКрори, Холли Эрл, Крис О’Дауд, Элинор Томлинсон, Робин Ходжес, Роберт Гулачик

Музыка: Клинт Мэнселл