Ван Гог. На пороге вечности
Режиссер:Джулиан Шнабель
Жанры: Драма, Биография.
Жанры: Драма, Биография.
Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном. Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, то со всей страстью. В то время его холсты почти не продавались, а сегодня – одни из самых дорогих в мире. Как истинный гений, он всегда находился на пороге вечности…
Продолжительность:111 мин
Сценарий:Жан-Клод Карьер, Джулиан Шнабель, Луиз Кугельберг
В ролях:Уиллем Дефо, Руперт Френд, Оскар Айзек, Мадс Миккельсен, Матьё Амальрик, Эмманюэль Сенье, Нильс Ареструп, Анн Косиньи, Амира Касар, Венсан Перес
Музыка:Tatiana Lisovkaia
В ролях:Уиллем Дефо, Руперт Френд, Оскар Айзек, Мадс Миккельсен, Матьё Амальрик, Эмманюэль Сенье, Нильс Ареструп, Анн Косиньи, Амира Касар, Венсан Перес
Музыка:Tatiana Lisovkaia
Производство:Швейцария, Ирландия, Великобритания, Франция, США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 февраля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:07 февраля 2019
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