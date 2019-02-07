147300

Ван Гог. На пороге вечности

Режиссер:Джулиан Шнабель
Жанры: Драма, Биография.

Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном. Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, то со всей страстью. В то время его холсты почти не продавались, а сегодня – одни из самых дорогих в мире. Как истинный гений, он всегда находился на пороге вечности…

Продолжительность:111 мин
Сценарий:Жан-Клод Карьер, Джулиан Шнабель, Луиз Кугельберг
В ролях:Уиллем Дефо, Руперт Френд, Оскар Айзек, Мадс Миккельсен, Матьё Амальрик, Эмманюэль Сенье, Нильс Ареструп, Анн Косиньи, Амира Касар, Венсан Перес
Музыка:Tatiana Lisovkaia
Производство:Швейцария, Ирландия, Великобритания, Франция, США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 февраля 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №5
c 7 по 10 февраля
19:50 (300 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 7 по 10 февраля
21:05 (390)
c 11 по 13 февраля
21:05 (250)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?