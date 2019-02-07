Ван Гог. На пороге вечности

Режиссер: Джулиан Шнабель

Жанры: Драма, Биография.

Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном. Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, то со всей страстью. В то время его холсты почти не продавались, а сегодня – одни из самых дорогих в мире. Как истинный гений, он всегда находился на пороге вечности…

Продолжительность: 111 мин

Сценарий: Жан-Клод Карьер, Джулиан Шнабель, Луиз Кугельберг

В ролях: Уиллем Дефо, Руперт Френд, Оскар Айзек, Мадс Миккельсен, Матьё Амальрик, Эмманюэль Сенье, Нильс Ареструп, Анн Косиньи, Амира Касар, Венсан Перес

Музыка: Tatiana Lisovkaia