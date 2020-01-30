Вальгалла: Рагнарёк
Режиссер:Фенар Ахмад
Жанры: Фэнтези, Триллер, Приключения.
Жанры: Фэнтези, Триллер, Приключения.
Близится Рагнарек, и великие боги Асгарда собирают последние силы перед битвой. Двое смертных из Мидгарда вместе с Локи и Тором прибывают в небесный чертог накануне сражения. Вот-вот пробудится чудовищный волк Фенрир и древние исполины из Ётунхейма осадят стены Вальгаллы.
Мир обречен. Но можно ли изменить предначертанное?
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Фенар Ахмад, Адам Аугуст, Петер Мадсен
В ролях:Роланд Мюллер, Дульфи Аль-Джабури, Сесилия Лоффредо, Саксо Мольтке-Лет, Асбьёрн Крог Ниссен, Стине Фишер Кристенсен, Лара Йоханна Йонсдоттир, Саломе Гуннарсдоттир, Патриция Шуманн, Якоб Ульрик Ломанн
Музыка:Йенс Оле Вовк МакКой
В ролях:Роланд Мюллер, Дульфи Аль-Джабури, Сесилия Лоффредо, Саксо Мольтке-Лет, Асбьёрн Крог Ниссен, Стине Фишер Кристенсен, Лара Йоханна Йонсдоттир, Саломе Гуннарсдоттир, Патриция Шуманн, Якоб Ульрик Ломанн
Музыка:Йенс Оле Вовк МакКой
Производство:Дания, Норвегия, Швеция, Исландия
Ограничения:12+
Дата релиза:30 января 2020
Ограничения:12+
Дата релиза:30 января 2020
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!