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Вальгалла: Рагнарёк

Режиссер:Фенар Ахмад
Жанры: Фэнтези, Триллер, Приключения.

Близится Рагнарек, и великие боги Асгарда собирают последние силы перед битвой. Двое смертных из Мидгарда вместе с Локи и Тором прибывают в небесный чертог накануне сражения. Вот-вот пробудится чудовищный волк Фенрир и древние исполины из Ётунхейма осадят стены Вальгаллы.

Мир обречен. Но можно ли изменить предначертанное?

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Фенар Ахмад, Адам Аугуст, Петер Мадсен
В ролях:Роланд Мюллер, Дульфи Аль-Джабури, Сесилия Лоффредо, Саксо Мольтке-Лет, Асбьёрн Крог Ниссен, Стине Фишер Кристенсен, Лара Йоханна Йонсдоттир, Саломе Гуннарсдоттир, Патриция Шуманн, Якоб Ульрик Ломанн
Музыка:Йенс Оле Вовк МакКой
Производство:Дания, Норвегия, Швеция, Исландия
Ограничения:12+
Дата релиза:30 января 2020
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Мираж СинемаКинозал №5
c 30 января по 2 февраля
17:20 (300 р.)
c 3 по 5 февраля
17:20 (100 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 30 января по 2 февраля
13:00 (800 р.)
c 3 по 5 февраля
13:00 (600 р.)

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