Вальгалла: Рагнарёк

Режиссер: Фенар Ахмад

Жанры: Фэнтези, Триллер, Приключения.

Близится Рагнарек, и великие боги Асгарда собирают последние силы перед битвой. Двое смертных из Мидгарда вместе с Локи и Тором прибывают в небесный чертог накануне сражения. Вот-вот пробудится чудовищный волк Фенрир и древние исполины из Ётунхейма осадят стены Вальгаллы.

Мир обречен. Но можно ли изменить предначертанное?

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Фенар Ахмад, Адам Аугуст, Петер Мадсен

В ролях: Роланд Мюллер, Дульфи Аль-Джабури, Сесилия Лоффредо, Саксо Мольтке-Лет, Асбьёрн Крог Ниссен, Стине Фишер Кристенсен, Лара Йоханна Йонсдоттир, Саломе Гуннарсдоттир, Патриция Шуманн, Якоб Ульрик Ломанн

Музыка: Йенс Оле Вовк МакКой