Валериан и город тысячи планет

Режиссер: Люк Бессон

Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.

Валериан и Лорелин – спецагенты планеты Земля, на которых возложена миссия по сохранению мира во всей галактике. Валериан, привыкший к постоянному женскому вниманию, норовит завязать со своей напарницей романтические отношения, однако целомудренная Лорелин всякий раз усмиряет парня в его недвусмысленных намерениях. Получив очередное задание от своего Командующего, герои отправляются в Альфу – межгалактическую столицу каждого уголка огромной вселенной, вмещающую в себя 17 миллионов обитателей с самыми разнообразными талантами, способностями и технологиями, благодаря которым жизнь в этом городе становится все лучше. Однако не все жители Альфы разделяют общую цель. Героям предстоит выяснить, кто плетет зловещий заговор против мирного сосуществования многомиллионных галактических рас.

Продолжительность: 137 мин

Сценарий: Люк Бессон, Пьер Кристин, Жан-Клод Мезьер

В ролях: Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Клайв Оуэн, Рианна, Итан Хоук, Херби Хэнкок, Крис У, Сэм Спруэлл, Ален Шаба, Рутгер Хауэр

Музыка: Александр Депла