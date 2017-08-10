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Валериан и город тысячи планет

Режиссер:Люк Бессон
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.

Валериан и Лорелин – спецагенты планеты Земля, на которых возложена миссия по сохранению мира во всей галактике. Валериан, привыкший к постоянному женскому вниманию, норовит завязать со своей напарницей романтические отношения, однако целомудренная Лорелин всякий раз усмиряет парня в его недвусмысленных намерениях. Получив очередное задание от своего Командующего, герои отправляются в Альфу – межгалактическую столицу каждого уголка огромной вселенной, вмещающую в себя 17 миллионов обитателей с самыми разнообразными талантами, способностями и технологиями, благодаря которым жизнь в этом городе становится все лучше. Однако не все жители Альфы разделяют общую цель. Героям предстоит выяснить, кто плетет зловещий заговор против мирного сосуществования многомиллионных галактических рас.

Продолжительность:137 мин
Сценарий:Люк Бессон, Пьер Кристин, Жан-Клод Мезьер
В ролях:Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Клайв Оуэн, Рианна, Итан Хоук, Херби Хэнкок, Крис У, Сэм Спруэлл, Ален Шаба, Рутгер Хауэр
Музыка:Александр Депла
Производство:Франция
Ограничения:12+
Дата релиза:10 августа 2017
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