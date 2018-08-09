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В поисках йети

Режиссер:Пьер Греко, Нэнси Севард
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.

Квебек, 1955 год. Детектив-новичок Нелли Мэлойи знакомится с Симоном Пикардом – амбициозным антропологом из местного университета. Вместе они отправляются в опасное приключение в Гималаи, чтобы доказать существование Снежного человека. У Симона есть зашифрованный дневник пропавшего путешественника, который, как он верит, сможет привести их к мифическому существу.

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Пьер Греко, Андре Моренси
В ролях:Сильви Моро, Гийом Леме-Тивьерж, Rachid Badouri, Александрина Уоррен, Stéphane Crête, Эдгар Фруатье, Себастьен Бенуа, Бертран Ален, Simon-Pierre Gariépy, Мартин Бойли
Музыка:Оливье Ориоль
Производство:Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:09 августа 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 9 по 10 августа
11:10 (150)
15:20 (190)
c 11 по 12 августа
11:10 (190)
15:20 (240)
13 августа
11:10 (150)
15:20 (190)
14 августа
11:10 (150)
15:20 (150)
15 августа
11:10 (150)
15:20 (190)
Мираж СинемаКинозал №5
c 9 по 10 августа
13:20 (200 р.)
c 11 по 12 августа
13:20 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 9 по 10 августа
10:20 (150 р.)
c 11 по 12 августа
10:20 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 9 по 10 августа
11:20 (400 р.)
c 11 по 12 августа
11:20 (600 р.)
Северное сияниеДетский зал
10 августа
14:40 (300 в 3D)
16:15 (300)
c 11 по 12 августа
11:30 (300 в 3D)
13:05 (350)
14:40 (350 в 3D)
16:15 (350)
c 13 по 15 августа
11:30 (200 в 3D)
13:05 (200)
14:40 (200 в 3D)
16:15 (200)

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