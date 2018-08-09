В поисках йети

Режиссер: Пьер Греко, Нэнси Севард

Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.

Квебек, 1955 год. Детектив-новичок Нелли Мэлойи знакомится с Симоном Пикардом – амбициозным антропологом из местного университета. Вместе они отправляются в опасное приключение в Гималаи, чтобы доказать существование Снежного человека. У Симона есть зашифрованный дневник пропавшего путешественника, который, как он верит, сможет привести их к мифическому существу.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Пьер Греко, Андре Моренси

В ролях: Сильви Моро, Гийом Леме-Тивьерж, Rachid Badouri, Александрина Уоррен, Stéphane Crête, Эдгар Фруатье, Себастьен Бенуа, Бертран Ален, Simon-Pierre Gariépy, Мартин Бойли

Музыка: Оливье Ориоль