В поисках йети
Режиссер:Пьер Греко, Нэнси Севард
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.
Квебек, 1955 год. Детектив-новичок Нелли Мэлойи знакомится с Симоном Пикардом – амбициозным антропологом из местного университета. Вместе они отправляются в опасное приключение в Гималаи, чтобы доказать существование Снежного человека. У Симона есть зашифрованный дневник пропавшего путешественника, который, как он верит, сможет привести их к мифическому существу.
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Пьер Греко, Андре Моренси
В ролях:Сильви Моро, Гийом Леме-Тивьерж, Rachid Badouri, Александрина Уоррен, Stéphane Crête, Эдгар Фруатье, Себастьен Бенуа, Бертран Ален, Simon-Pierre Gariépy, Мартин Бойли
Музыка:Оливье Ориоль
В ролях:Сильви Моро, Гийом Леме-Тивьерж, Rachid Badouri, Александрина Уоррен, Stéphane Crête, Эдгар Фруатье, Себастьен Бенуа, Бертран Ален, Simon-Pierre Gariépy, Мартин Бойли
Музыка:Оливье Ориоль
Производство:Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:09 августа 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:09 августа 2018
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