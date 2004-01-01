В объятиях лжи
Режиссер:Нил Джордан
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Детектив.
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Детектив.
Одинокая девушка, недавно переехавшая на Манхэттен, случайно встречается с загадочной вдовой. Между ними завязывается дружба, и необычная знакомая окружает юную подругу вниманием и заботой. Но вскоре одна из них поймет, что оказалась в объятиях лжи…
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Рэй Райт, Нил Джордан
В ролях:Изабель Юппер, Хлоя Грейс Морец, Майка МонроДжейн Перри, Джефф Хиллер, Паркер Сойерс, Brandon Lee Sears, Arthur Lee, Rosa Escoda, Jessica Preddy
Музыка:Хавьер Наваррете
В ролях:Изабель Юппер, Хлоя Грейс Морец, Майка МонроДжейн Перри, Джефф Хиллер, Паркер Сойерс, Brandon Lee Sears, Arthur Lee, Rosa Escoda, Jessica Preddy
Музыка:Хавьер Наваррете
Производство:Ирландия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 марта 1919
Ограничения:18+
Дата релиза:21 марта 1919
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