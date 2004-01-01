В объятиях лжи

Режиссер: Нил Джордан

Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Детектив.

Одинокая девушка, недавно переехавшая на Манхэттен, случайно встречается с загадочной вдовой. Между ними завязывается дружба, и необычная знакомая окружает юную подругу вниманием и заботой. Но вскоре одна из них поймет, что оказалась в объятиях лжи…

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Рэй Райт, Нил Джордан

В ролях: Изабель Юппер, Хлоя Грейс Морец, Майка МонроДжейн Перри, Джефф Хиллер, Паркер Сойерс, Brandon Lee Sears, Arthur Lee, Rosa Escoda, Jessica Preddy

Музыка: Хавьер Наваррете