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В объятиях лжи

Режиссер:Нил Джордан
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Детектив.

Одинокая девушка, недавно переехавшая на Манхэттен, случайно встречается с загадочной вдовой. Между ними завязывается дружба, и необычная знакомая окружает юную подругу вниманием и заботой. Но вскоре одна из них поймет, что оказалась в объятиях лжи…

Продолжительность:98 мин
Сценарий:Рэй Райт, Нил Джордан
В ролях:Изабель Юппер, Хлоя Грейс Морец, Майка МонроДжейн Перри, Джефф Хиллер, Паркер Сойерс, Brandon Lee Sears, Arthur Lee, Rosa Escoda, Jessica Preddy
Музыка:Хавьер Наваррете
Производство:Ирландия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 марта 1919
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Северное сияниеКрасный зал
c 21 по 24 марта
20:50 (390)
c 25 по 27 марта
20:50 (250)
Мираж СинемаКинозал №3
c 21 по 24 марта
22:10 (300 р.)
c 26 по 27 марта
22:10 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 21 по 24 марта
15:45 (800 р.)
c 25 по 27 марта
15:45 (600 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 21 по 24 марта
19:45 (300 р.)
c 25 по 27 марта
19:45 (250 р.)
Северное сияниеСиний зал
c 28 по 29 марта
15:45 (200)
c 30 по 31 марта
15:45 (300)
c 1 по 3 апреля
15:45 (150)

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