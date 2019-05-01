В метре друг от друга
Режиссер:Джастин Бальдони
Жанры: Драма, Мелодрама.
Жанры: Драма, Мелодрама.
Пространство, в котором они существуют, диктует жестокое условие – влюбленные должны находиться не ближе метра друг от друга, им недоступно даже прикосновение. Но истинная любовь не знает границ, и чем сильнее чувства, тем больше соблазн нарушить правила…
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Микки Доутри, Тобиас Иаконис
В ролях:Хейли Лу Ричардсон, Коул Спроус, Мойзес Ариас, Кимберли Хеберт Грегори, Парминдер К. Награ, Клэр Форлани, Эмили Бальдони, Гари Викс, Синтия Эванс, Brett Austin Johnson
Музыка:Брайан Тайлер, Breton Vivian
В ролях:Хейли Лу Ричардсон, Коул Спроус, Мойзес Ариас, Кимберли Хеберт Грегори, Парминдер К. Награ, Клэр Форлани, Эмили Бальдони, Гари Викс, Синтия Эванс, Brett Austin Johnson
Музыка:Брайан Тайлер, Breton Vivian
Производство:США
Дата релиза:01 мая 2019
Дата релиза:01 мая 2019
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