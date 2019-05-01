В метре друг от друга

Режиссер: Джастин Бальдони

Жанры: Драма, Мелодрама.

Пространство, в котором они существуют, диктует жестокое условие – влюбленные должны находиться не ближе метра друг от друга, им недоступно даже прикосновение. Но истинная любовь не знает границ, и чем сильнее чувства, тем больше соблазн нарушить правила…

Продолжительность: 116 мин

Сценарий: Микки Доутри, Тобиас Иаконис

В ролях: Хейли Лу Ричардсон, Коул Спроус, Мойзес Ариас, Кимберли Хеберт Грегори, Парминдер К. Награ, Клэр Форлани, Эмили Бальдони, Гари Викс, Синтия Эванс, Brett Austin Johnson

Музыка: Брайан Тайлер, Breton Vivian