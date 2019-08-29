В Кейптаунском порту…

Режиссер: Александр Велединский

Жанры: Драма.

Моряк, Пахан и Салажонок. Они встретились лишь однажды, летом 1945, на Дальнем Востоке, с оружием в руках и с серьезными намерениями. Все закончилось перестрелкой, и каждый из участников уверен, что убил двух других. Однако судьба подарила всем им долгую, насыщенную событиями жизнь. Пройдет более полувека и в один из дней в разных точках Земли произойдут события, связанные с той роковой встречей лета 1945, а зритель узнает, как круто изменила она жизнь каждого героя и не только.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Александр Велединский

В ролях: Евгений Ткачук, Владимир Стеклов, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Сергей Сосновский, Светлана Хомич, Ангелина Притуманова, Анфиса Черных, Виталий Кищенко, Юрий Ваксман

Музыка: Алексей Зубарев