В Кейптаунском порту…
Режиссер:Александр Велединский
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Моряк, Пахан и Салажонок. Они встретились лишь однажды, летом 1945, на Дальнем Востоке, с оружием в руках и с серьезными намерениями. Все закончилось перестрелкой, и каждый из участников уверен, что убил двух других. Однако судьба подарила всем им долгую, насыщенную событиями жизнь. Пройдет более полувека и в один из дней в разных точках Земли произойдут события, связанные с той роковой встречей лета 1945, а зритель узнает, как круто изменила она жизнь каждого героя и не только.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Александр Велединский
В ролях:Евгений Ткачук, Владимир Стеклов, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Сергей Сосновский, Светлана Хомич, Ангелина Притуманова, Анфиса Черных, Виталий Кищенко, Юрий Ваксман
Музыка:Алексей Зубарев
В ролях:Евгений Ткачук, Владимир Стеклов, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Сергей Сосновский, Светлана Хомич, Ангелина Притуманова, Анфиса Черных, Виталий Кищенко, Юрий Ваксман
Музыка:Алексей Зубарев
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:29 августа 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:29 августа 2019
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