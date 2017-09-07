В гостях у Элис
Режиссер:Холли Мейерс-Шайер
Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия.
Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия.
Это история Элис Кинни из Лос-Анджелеса, матери двоих детей, которая после недавнего развода с мужем решила обновить свой образ жизни и связаться с тремя молодыми, харизматичными парнями-кинематографистами, которые становятся частью ее нетрадиционной семьи.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Холли Мейерс-Шайер
В ролях:Риз Уизерспун, Нат Вулф, Лэйк Белл, Майкл Шин, Кэндис Берген, Лола Флэнери, Пико Александр, Эден Грейс Рэдфилд, Рейд Скотт, Джош Стэмберг
Музыка:Джон Дебни
В ролях:Риз Уизерспун, Нат Вулф, Лэйк Белл, Майкл Шин, Кэндис Берген, Лола Флэнери, Пико Александр, Эден Грейс Рэдфилд, Рейд Скотт, Джош Стэмберг
Музыка:Джон Дебни
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 сентября 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:07 сентября 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!