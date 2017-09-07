В гостях у Элис Режиссер: Холли Мейерс-Шайер

Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия. Это история Элис Кинни из Лос-Анджелеса, матери двоих детей, которая после недавнего развода с мужем решила обновить свой образ жизни и связаться с тремя молодыми, харизматичными парнями-кинематографистами, которые становятся частью ее нетрадиционной семьи. Продолжительность: 97 мин Сценарий: Холли Мейерс-Шайер

В ролях: Риз Уизерспун, Нат Вулф, Лэйк Белл, Майкл Шин, Кэндис Берген, Лола Флэнери, Пико Александр, Эден Грейс Рэдфилд, Рейд Скотт, Джош Стэмберг

Музыка: Джон Дебни Производство: США

Ограничения: 16+

Дата релиза: 07 сентября 2017

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