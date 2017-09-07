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В гостях у Элис

Режиссер:Холли Мейерс-Шайер
Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия.

Это история Элис Кинни из Лос-Анджелеса, матери двоих детей, которая после недавнего развода с мужем решила обновить свой образ жизни и связаться с тремя молодыми, харизматичными парнями-кинематографистами, которые становятся частью ее нетрадиционной семьи.

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Холли Мейерс-Шайер
В ролях:Риз Уизерспун, Нат Вулф, Лэйк Белл, Майкл Шин, Кэндис Берген, Лола Флэнери, Пико Александр, Эден Грейс Рэдфилд, Рейд Скотт, Джош Стэмберг
Музыка:Джон Дебни
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 сентября 2017
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Мираж СинемаКинозал №5
c 7 по 10 сентября
21:10 (300 р.)
11 сентября
23:35 (200 р.)
12 сентября
21:10 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 7 по 10 сентября
15:25 (300 р.)
19:35 (300 р.)
c 11 по 12 сентября
15:25 (200 р.)
19:35 (250 р.)

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