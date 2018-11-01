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Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин

Режиссер:Эри Сандел
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный, Ужасы.

В заброшенном доме парочка ребят находит странную книгу «Беспокойный Хэллоуин» Р. Л. Стайна. Друзья быстро понимают, почему книгу спрятали подальше от всех, когда небольшой городок заполняют монстры разной степени ужасности.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Роб Либер, Р.Л. Стайн, Даррен Лемке
В ролях:Венди МакЛендон-Кови, Мэдисон Айсмен, Джереми Рэй Тейлор, Калил Харрис, Кен Жонг, Крис Парнелл, Брайс Касс, Пейтон Уич, Шэри Хидли, Christian Finlayson
Музыка:Доминик Льюис
Производство:США
Дата релиза:01 ноября 2018
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Мираж СинемаКинозал №1
c 1 по 2 ноября
10:20 (150 р.)
12:15 (150 р.)
14:10 (200 р.)
16:10 (300 р.)
18:05 (300 р.)
20:00 (300 р.)
21:55 (300 р.)
c 3 по 5 ноября
10:20 (200 р.)
12:15 (200 р.)
14:10 (300 р.)
16:10 (300 р.)
18:05 (300 р.)
20:00 (300 р.)
21:55 (300 р.)
6 ноября
10:20 (150 р.)
12:15 (150 р.)
14:10 (200 р.)
16:10 (200 р.)
18:05 (250 р.)
21:55 (250 р.)
7 ноября
10:20 (150 р.)
12:15 (150 р.)
14:10 (200 р.)
16:10 (200 р.)
18:05 (250 р.)
20:00 (250 р.)
21:55 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 1 по 2 ноября
11:20 (400 р.)
13:15 (800 р.)
c 3 по 5 ноября
11:20 (600 р.)
13:15 (800 р.)
АврораОсновной зал
c 2 по 5 ноября
10:55 (200)
18:30 (250)
c 6 по 7 ноября
10:55 (150)
18:30 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 2 по 5 ноября
10:40 (300)
12:30 (300)
18:55 (390)
23:05 (300)
c 6 по 7 ноября
10:40 (200)
12:30 (200)
18:55 (250)
23:05 (200)
МурманскБольшой зал
2 ноября
09:00 (300)
12:45 (300)
18:40 (350)
c 3 по 5 ноября
10:55 (300)
14:40 (350)
c 6 по 7 ноября
10:55 (200)
14:40 (200)
Северное сияниеБордовый зал
c 2 по 5 ноября
22:00 (300)
c 6 по 7 ноября
22:00 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
2 ноября
15:15 (300)
21:20 (390)
c 3 по 5 ноября
15:15 (390)
21:20 (390)
c 6 по 7 ноября
15:15 (200)
21:20 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
2 ноября
16:00 (300)
17:50 (390)
c 3 по 5 ноября
16:00 (390)
17:50 (390)
c 6 по 7 ноября
16:00 (200)
17:50 (250)

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