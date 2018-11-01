Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин
Режиссер:Эри Сандел
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный, Ужасы.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный, Ужасы.
В заброшенном доме парочка ребят находит странную книгу «Беспокойный Хэллоуин» Р. Л. Стайна. Друзья быстро понимают, почему книгу спрятали подальше от всех, когда небольшой городок заполняют монстры разной степени ужасности.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Роб Либер, Р.Л. Стайн, Даррен Лемке
В ролях:Венди МакЛендон-Кови, Мэдисон Айсмен, Джереми Рэй Тейлор, Калил Харрис, Кен Жонг, Крис Парнелл, Брайс Касс, Пейтон Уич, Шэри Хидли, Christian Finlayson
Музыка:Доминик Льюис
В ролях:Венди МакЛендон-Кови, Мэдисон Айсмен, Джереми Рэй Тейлор, Калил Харрис, Кен Жонг, Крис Парнелл, Брайс Касс, Пейтон Уич, Шэри Хидли, Christian Finlayson
Музыка:Доминик Льюис
Производство:США
Дата релиза:01 ноября 2018
Дата релиза:01 ноября 2018
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