Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин Режиссер: Эри Сандел

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный, Ужасы. В заброшенном доме парочка ребят находит странную книгу «Беспокойный Хэллоуин» Р. Л. Стайна. Друзья быстро понимают, почему книгу спрятали подальше от всех, когда небольшой городок заполняют монстры разной степени ужасности. Продолжительность: 90 мин Сценарий: Роб Либер, Р.Л. Стайн, Даррен Лемке

В ролях: Венди МакЛендон-Кови, Мэдисон Айсмен, Джереми Рэй Тейлор, Калил Харрис, Кен Жонг, Крис Парнелл, Брайс Касс, Пейтон Уич, Шэри Хидли, Christian Finlayson

Музыка: Доминик Льюис Производство: США

Дата релиза: 01 ноября 2018

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!