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Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин

Режиссер:Эри Сандел
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Комедия, Приключения, Семейный.

В заброшенном доме парочка ребят находит странную книгу «Беспокойный Хэллоуин» Р. Л. Стайна. Друзья быстро понимают, почему книгу спрятали подальше от всех, когда небольшой городок заполняют монстры разной степени ужасности.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Роб Либер, Р.Л. Стайн, Даррен Лемке
В ролях:Венди МакЛендон-Кови, Мэдисон Айсмен, Джереми Рэй Тейлор, Калил Харрис, Кен Жонг, Крис Парнелл, Брайс Касс, Пейтон Уич, Шэри Хидли, Christian Finlayson
Музыка:Доминик Льюис
Производство:США
Дата релиза:01 ноября 2018
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 1 по 2 ноября
11:20 (400 р.)
13:15 (800 р.)
c 3 по 5 ноября
11:20 (600 р.)
13:15 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 1 по 2 ноября
10:20 (150 р.)
12:15 (150 р.)
14:10 (200 р.)
16:10 (300 р.)
18:05 (300 р.)
20:00 (300 р.)
21:55 (300 р.)
c 3 по 5 ноября
10:20 (200 р.)
12:15 (200 р.)
14:10 (300 р.)
16:10 (300 р.)
18:05 (300 р.)
20:00 (300 р.)
21:55 (300 р.)

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