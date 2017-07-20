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Ужас Амитивилля: Пробуждение

Режиссер:Франк Халфун
Жанры: Ужасы, Триллер.

Джоан – мать-одиночка, которая вместе переезжает в новый дом с тремя детьми, чтобы сэкономить деньги на лечение сына, Джеймса, находящегося в коме. Белль, его сестра-близнец, вовсе не рада такой перемене в жизни, но ради брата они с младшей сестрой Джульет готовы принять сложившиеся условия. Однако с переездом все становится гораздо хуже, чем было раньше. Их жилище оказывается ужасающим местом, известным всему Амитивиллю как дом, в котором почти полвека назад произошло страшное убийство. Однажды Белль замечает, что Джеймс словно пробуждается от комы. Но тот ли это человек, кем прежде был ее брат?

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Франк Халфун
В ролях:Белла Торн, Камерон Монахэн, Дженнифер Джейсон Ли, Дженнифер Моррисон, МакКенна Грейс, Томас Манн, Кертвуд Смит, Тейлор Спрейтлер, Ава Сантана, Хантер Голигоски
Музыка:Робин Кудер
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:20 июля 2017
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ОдиссеяСпайдер-холл
c 20 по 23 июля
23:15 (250 р.)
c 24 по 26 июля
23:15 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 20 по 21 июля
16:25 (150 р.)
20:10 (150 р.)
00:15 (150 р.)
c 22 по 23 июля
16:25 (300 р.)
20:10 (300 р.)
00:15 (200 р.)
24 июля
16:25 (150 р.)
c 25 по 26 июля
16:25 (150 р.)
20:10 (150 р.)
00:15 (150 р.)
ОдиссеяЭлизиум-холл
c 20 по 23 июля
18:20 (250 р.)
c 24 по 26 июля
18:20 (200 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 20 по 21 июля
15:30 (199)
22 июля
15:30 (299)
23 июля
18:30 (299)
c 24 по 26 июля
15:30 (199)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 20 по 23 июля
22:50 (300)
c 24 по 26 июля
22:50 (200)
Северное сияниеБордовый зал
c 20 по 21 июля
15:15 (300)
c 22 по 23 июля
15:15 (390)
c 24 по 26 июля
15:15 (200)
Северное сияниеСиний зал
c 20 по 23 июля
19:45 (350)
c 24 по 26 июля
19:45 (250)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 20 по 21 июля
21:00 (199)
c 22 по 23 июля
21:00 (299)
c 24 по 26 июля
21:00 (199)
Северное сияниеКрасный зал
21 июля
21:25 (390)
c 22 по 23 июля
10:40 (300)
18:00 (390)
21:25 (390)
c 24 по 26 июля
10:40 (200)
18:00 (250)
21:25 (250)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
24 июля
19:40 (800 р.)
23:25 (700 р.)

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