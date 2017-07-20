Ужас Амитивилля: Пробуждение
Режиссер:Франк Халфун
Жанры: Ужасы, Триллер.
Жанры: Ужасы, Триллер.
Джоан – мать-одиночка, которая вместе переезжает в новый дом с тремя детьми, чтобы сэкономить деньги на лечение сына, Джеймса, находящегося в коме. Белль, его сестра-близнец, вовсе не рада такой перемене в жизни, но ради брата они с младшей сестрой Джульет готовы принять сложившиеся условия. Однако с переездом все становится гораздо хуже, чем было раньше. Их жилище оказывается ужасающим местом, известным всему Амитивиллю как дом, в котором почти полвека назад произошло страшное убийство. Однажды Белль замечает, что Джеймс словно пробуждается от комы. Но тот ли это человек, кем прежде был ее брат?
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Франк Халфун
В ролях:Белла Торн, Камерон Монахэн, Дженнифер Джейсон Ли, Дженнифер Моррисон, МакКенна Грейс, Томас Манн, Кертвуд Смит, Тейлор Спрейтлер, Ава Сантана, Хантер Голигоски
Музыка:Робин Кудер
В ролях:Белла Торн, Камерон Монахэн, Дженнифер Джейсон Ли, Дженнифер Моррисон, МакКенна Грейс, Томас Манн, Кертвуд Смит, Тейлор Спрейтлер, Ава Сантана, Хантер Голигоски
Музыка:Робин Кудер
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:20 июля 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:20 июля 2017
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