132611

Уйти красиво

http://goinginstylemovie.com/
Режиссер:Зак Брафф
Жанры: Комедия, Криминал.

Трое закадычных друзей достигли глубоко пенсионного возраста. Они живут на социальное пособие, сплетничают, смотрят ТВ шоу. Однажды банк, где хранятся все их пенсии, объявляет о том, что счета заморожены и больше никто не получит доступ к деньгам. Добропорядочные дедули решают восстановить справедливость: один из них когда-то был свидетелем ограбления, так что ничего лучше, чем напасть на банк, им в голову не приходит. Проблема только в том, что никто из них понятия не имеет, как держать в руках пушку. Но разве такой пустяк может остановить настоящих энтузиастов?

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Тед Мелфи, Эдвард Кэннон
В ролях:Джои Кинг, Морган Фриман, Энн-Маргрет, Майкл Кейн, Алан Аркин, Кристофер Ллойд, Питер Серафинович, Мэтт Диллон, Шиван Фэллон, Джон Ортис
Музыка:Роб Симонсен
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:06 апреля 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 6 по 7 апреля
11:40 (149)
16:25 (199)
21:00 (199)
8 апреля
11:40 (249)
16:10 (299)
20:40 (299)
9 апреля
11:00 (249)
15:45 (299)
10 апреля
11:40 (149)
16:25 (199)
21:00 (199)
11 апреля
11:40 (149)
16:25 (199)
21:10 (199)
12 апреля
11:40 (149)
16:25 (199)
21:00 (199)
Мираж СинемаКинозал №4
c 6 по 7 апреля
12:50 (150 р.)
17:00 (300 р.)
21:50 (300 р.)
c 8 по 9 апреля
12:50 (200 р.)
17:00 (300 р.)
21:50 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 6 по 9 апреля
18:00 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 6 по 9 апреля
20:20 (300 р.)
Северное сияниеБордовый зал
7 апреля
15:00 (300)
19:15 (390)
c 8 по 9 апреля
15:00 (390)
19:15 (390)
c 10 по 12 апреля
15:00 (200)
19:15 (250)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
9 апреля
21:20 (299)
Северное сияниеЗеленый зал
c 13 по 14 апреля
19:50 (150)
c 15 по 16 апреля
19:50 (300)
c 17 по 19 апреля
19:50 (150)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?