Уйти красиво

Режиссер: Зак Брафф

Жанры: Комедия, Криминал.

Трое закадычных друзей достигли глубоко пенсионного возраста. Они живут на социальное пособие, сплетничают, смотрят ТВ шоу. Однажды банк, где хранятся все их пенсии, объявляет о том, что счета заморожены и больше никто не получит доступ к деньгам. Добропорядочные дедули решают восстановить справедливость: один из них когда-то был свидетелем ограбления, так что ничего лучше, чем напасть на банк, им в голову не приходит. Проблема только в том, что никто из них понятия не имеет, как держать в руках пушку. Но разве такой пустяк может остановить настоящих энтузиастов?

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Тед Мелфи, Эдвард Кэннон

В ролях: Джои Кинг, Морган Фриман, Энн-Маргрет, Майкл Кейн, Алан Аркин, Кристофер Ллойд, Питер Серафинович, Мэтт Диллон, Шиван Фэллон, Джон Ортис

Музыка: Роб Симонсен