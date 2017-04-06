Уйти красиво
Режиссер:Зак Брафф
Жанры: Комедия, Криминал.
Жанры: Комедия, Криминал.
Трое закадычных друзей достигли глубоко пенсионного возраста. Они живут на социальное пособие, сплетничают, смотрят ТВ шоу. Однажды банк, где хранятся все их пенсии, объявляет о том, что счета заморожены и больше никто не получит доступ к деньгам. Добропорядочные дедули решают восстановить справедливость: один из них когда-то был свидетелем ограбления, так что ничего лучше, чем напасть на банк, им в голову не приходит. Проблема только в том, что никто из них понятия не имеет, как держать в руках пушку. Но разве такой пустяк может остановить настоящих энтузиастов?
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Тед Мелфи, Эдвард Кэннон
В ролях:Джои Кинг, Морган Фриман, Энн-Маргрет, Майкл Кейн, Алан Аркин, Кристофер Ллойд, Питер Серафинович, Мэтт Диллон, Шиван Фэллон, Джон Ортис
Музыка:Роб Симонсен
В ролях:Джои Кинг, Морган Фриман, Энн-Маргрет, Майкл Кейн, Алан Аркин, Кристофер Ллойд, Питер Серафинович, Мэтт Диллон, Шиван Фэллон, Джон Ортис
Музыка:Роб Симонсен
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:06 апреля 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:06 апреля 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!