Успех
Режиссер:Павел Руминов
Жанры: Мелодрама, Комедия.
Жанры: Мелодрама, Комедия.
Когда-то Лиза и Артем были дерзкой рок-группой, мечтавшей покорить мир, но после рождения дочери Виты им пришлось забыть о творчестве. Лизу никогда не «отпускала» музыка, и когда появляется шанс в Америке, она оставляет семью и уезжает. Теперь Артем растит дочь один, перебиваясь случайными заработками. Однажды ему приходится поступиться своими рокерскими принципами — спеть российскую попсу на корпоративе. Слов одного хита Артем не знает, но неожиданно выручает дочь, исполнив песню за него. Их экстравагантное выступление собирает миллионы просмотров в Интернете, чем привлекает внимание известного продюсера.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Павел Руминов, Сергей Бобза
В ролях:Роман Курцын, Мария Лобанова, Юлия Снигирь, Алексей Чадов, Николай Шрайбер, Рина Гришина Наталья Анисимова, Евгений Шелякин, Владимир Котов, Милош Руминов
Музыка:Sherlock Blonde, Александр Иванов, Тимур Самигуллин
В ролях:Роман Курцын, Мария Лобанова, Юлия Снигирь, Алексей Чадов, Николай Шрайбер, Рина Гришина Наталья Анисимова, Евгений Шелякин, Владимир Котов, Милош Руминов
Музыка:Sherlock Blonde, Александр Иванов, Тимур Самигуллин
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:07 ноября 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:07 ноября 2019
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