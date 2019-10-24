Урфин Джюс возвращается
Режиссер:Федор Дмитриев
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Элли и ее верный пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране в самое подходящее время. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки — портить всем жизнь. В руках Урфина теперь волшебная книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание ее хозяина, а значит, Страшила Мудрый, Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности. Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям Волшебной страны. Тем более, Тиму нравится Элли, а что не сделаешь ради любви? Например, глупость. Но ошибки совершает каждый, а вот исправлять их умеют немногие.
Сценарий:Александр Боярский
В ролях:Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев
В ролях:Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:24 октября 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:24 октября 2019
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