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Урфин Джюс возвращается

Режиссер:Федор Дмитриев
Жанры: Анимация.

Элли и ее верный пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране в самое подходящее время. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки — портить всем жизнь. В руках Урфина теперь волшебная книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание ее хозяина, а значит, Страшила Мудрый, Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности. Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям Волшебной страны. Тем более, Тиму нравится Элли, а что не сделаешь ради любви? Например, глупость. Но ошибки совершает каждый, а вот исправлять их умеют немногие.

Сценарий:Александр Боярский
В ролях:Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:24 октября 2019
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Мираж СинемаКинозал №3
c 24 по 25 октября
10:30 (150 р.)
12:10 (200 р. в 3D)
16:30 (300 р.)
c 26 по 27 октября
10:30 (200 р.)
12:10 (250 р. в 3D)
16:30 (300 р.)
АврораОсновной зал
c 25 по 27 октября
09:00 (100)
12:55 (200)
16:50 (200)
c 28 по 30 октября
09:00 (100)
12:55 (150)
16:50 (150)
Северное сияниеДетский зал
25 октября
11:30 (300)
13:00 (300)
14:35 (300)
16:10 (300)
17:45 (350)
c 26 по 27 октября
11:30 (300)
13:00 (350)
14:35 (350)
16:10 (350)
17:45 (350)
c 28 по 30 октября
11:30 (200)
13:00 (200)
14:35 (200)
16:10 (200)
17:45 (250)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 26 по 27 октября
13:00 (800 р. в 3D)

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