Урфин Джюс возвращается

Режиссер: Федор Дмитриев

Жанры: Анимация.

Элли и ее верный пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране в самое подходящее время. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки — портить всем жизнь. В руках Урфина теперь волшебная книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание ее хозяина, а значит, Страшила Мудрый, Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности. Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям Волшебной страны. Тем более, Тиму нравится Элли, а что не сделаешь ради любви? Например, глупость. Но ошибки совершает каждый, а вот исправлять их умеют немногие.

Сценарий: Александр Боярский

В ролях: Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев

