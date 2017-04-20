Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Режиссер:Владимир Торопчин, Федор Дмитриев, Дарина Шмидт
Жанры: Анимация, Приключения, Семейный.
Возраст: Для всей семьи.
Жанры: Анимация, Приключения, Семейный.
Возраст: Для всей семьи.
Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.
Продолжительность:75 мин
Сценарий:Александр Боярский
В ролях:Константин Хабенский, Екатерина Гороховская, Сергей Шнуров, Дмитрий Дюжев, Андрей Лёвин, Юлия Рудина, Сергей Дьячков, Валерий Соловьев, Валерий Кухарешин, Александр Боярский
Музыка:Михаил Чертищев
В ролях:Константин Хабенский, Екатерина Гороховская, Сергей Шнуров, Дмитрий Дюжев, Андрей Лёвин, Юлия Рудина, Сергей Дьячков, Валерий Соловьев, Валерий Кухарешин, Александр Боярский
Музыка:Михаил Чертищев
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:20 апреля 2017
Ограничения:0+
Дата релиза:20 апреля 2017
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