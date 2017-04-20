133073

Урфин Джюс и его деревянные солдаты

Режиссер:Владимир Торопчин, Федор Дмитриев, Дарина Шмидт
Жанры: Анимация, Приключения, Семейный.
Возраст: Для всей семьи.

Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.

Продолжительность:75 мин
Сценарий:Александр Боярский
В ролях:Константин Хабенский, Екатерина Гороховская, Сергей Шнуров, Дмитрий Дюжев, Андрей Лёвин, Юлия Рудина, Сергей Дьячков, Валерий Соловьев, Валерий Кухарешин, Александр Боярский
Музыка:Михаил Чертищев
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:20 апреля 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №5
c 20 по 21 апреля
10:35 (150 р.)
12:30 (150 р.)
14:25 (200 р.)
c 22 по 23 апреля
10:35 (200 р.)
12:30 (200 р.)
14:25 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 20 по 23 апреля
13:30 (300 р. в 3D)
15:25 (300 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 22 по 23 апреля
11:50 (600 р. в 3D)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?