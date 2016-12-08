Ура! Каникулы!

Режиссер: Максим Демченко

Жанры: Комедия.

Возраст: Для всей семьи.

Фильм расскажет о шестикласснике Паше, который, как и все его сверстники, обожает приключения и новогодние праздники. Однако в этом году Павлу не до детских забав – его сердце разбито. Он безнадежно влюблен в первую красавицу школы, Тамару. По счастливому совпадению на январских каникулах его зазноба оказывается на том же горнолыжном курорте, где и его семья. Но вот только насладиться общением с ней Паше не удается – он оказывается втянут в настоящую криминальную историю с похищением древних драгоценностей.

Сценарий: Сергей Снежкин, Яна Десяткова, Владимир Захарченко

В ролях: Сергей Маркеев, Диана Милютина, Марьяна Смирнова, Варвара Расторгина, Анна Ковальчук, Виталий Коваленко, Юлия Кудояр, Дмитрий Лысенков, Юрий Ицков, Андрей Пынзару

Музыка: Максим Кошеваров