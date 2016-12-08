129020

Ура! Каникулы!

Режиссер:Максим Демченко
Жанры: Комедия.
Возраст: Для всей семьи.

Фильм расскажет о шестикласснике Паше, который, как и все его сверстники, обожает приключения и новогодние праздники. Однако в этом году Павлу не до детских забав – его сердце разбито. Он безнадежно влюблен в первую красавицу школы, Тамару. По счастливому совпадению на январских каникулах его зазноба оказывается на том же горнолыжном курорте, где и его семья. Но вот только насладиться общением с ней Паше не удается – он оказывается втянут в настоящую криминальную историю с похищением древних драгоценностей.

Сценарий:Сергей Снежкин, Яна Десяткова, Владимир Захарченко
В ролях:Сергей Маркеев, Диана Милютина, Марьяна Смирнова, Варвара Расторгина, Анна Ковальчук, Виталий Коваленко, Юлия Кудояр, Дмитрий Лысенков, Юрий Ицков, Андрей Пынзару
Музыка:Максим Кошеваров
Производство:Россия
Ограничения:5+
Дата релиза:08 декабря 2016
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеДетский зал
c 22 по 23 декабря
11:25 (200)
Северное сияниеЗеленый зал
c 22 по 23 декабря
10:50 (150)
c 24 по 25 декабря
10:50 (200)
26 декабря
10:50 (150)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?