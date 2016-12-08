Ура! Каникулы!
Режиссер:Максим Демченко
Жанры: Комедия.
Возраст: Для всей семьи.
Жанры: Комедия.
Возраст: Для всей семьи.
Фильм расскажет о шестикласснике Паше, который, как и все его сверстники, обожает приключения и новогодние праздники. Однако в этом году Павлу не до детских забав – его сердце разбито. Он безнадежно влюблен в первую красавицу школы, Тамару. По счастливому совпадению на январских каникулах его зазноба оказывается на том же горнолыжном курорте, где и его семья. Но вот только насладиться общением с ней Паше не удается – он оказывается втянут в настоящую криминальную историю с похищением древних драгоценностей.
Сценарий:Сергей Снежкин, Яна Десяткова, Владимир Захарченко
В ролях:Сергей Маркеев, Диана Милютина, Марьяна Смирнова, Варвара Расторгина, Анна Ковальчук, Виталий Коваленко, Юлия Кудояр, Дмитрий Лысенков, Юрий Ицков, Андрей Пынзару
Музыка:Максим Кошеваров
В ролях:Сергей Маркеев, Диана Милютина, Марьяна Смирнова, Варвара Расторгина, Анна Ковальчук, Виталий Коваленко, Юлия Кудояр, Дмитрий Лысенков, Юрий Ицков, Андрей Пынзару
Музыка:Максим Кошеваров
Производство:Россия
Ограничения:5+
Дата релиза:08 декабря 2016
Ограничения:5+
Дата релиза:08 декабря 2016
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