Уотергейт. Крушение Белого дома

Режиссер: Питер Ландесман

Жанры: Триллер, Драма, Биография, История.

Самый громкий скандал ХХ века привел к преждевременной отставке президента Ричарда Никсона. Личность человека, передававшего прессе обличительную информацию на главу государства, долгое время была окутана тайной и установлена лишь спустя 30 лет после его собственного признания. Шокирующая невероятная история, основанная на реальных событиях, о жизни блестящего и бескомпромиссного Заместителя Начальника ФБР Марка Фелта, который пожертвовал всем – своей семьей, своей карьерой и своей свободой, чтобы мир узнал правду.

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Питер Ландесман, Mark Felt, John D. O'Connor

В ролях: Лиам Нисон, Дайан Лэйн, Венди МакЛендон-Кови, Майка Монро, Кейт Уолш, Майкл С. Холл, Джош Лукас, Эдди Марсан, Мартон Чокаш, Айк Баринхолц

Музыка: Дэниэл Пембертон