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Уотергейт. Крушение Белого дома

Режиссер:Питер Ландесман
Жанры: Триллер, Драма, Биография, История.

Самый громкий скандал ХХ века привел к преждевременной отставке президента Ричарда Никсона. Личность человека, передававшего прессе обличительную информацию на главу государства, долгое время была окутана тайной и установлена лишь спустя 30 лет после его собственного признания. Шокирующая невероятная история, основанная на реальных событиях, о жизни блестящего и бескомпромиссного Заместителя Начальника ФБР Марка Фелта, который пожертвовал всем – своей семьей, своей карьерой и своей свободой, чтобы мир узнал правду.

Продолжительность:103 мин
Сценарий:Питер Ландесман, Mark Felt, John D. O'Connor
В ролях:Лиам Нисон, Дайан Лэйн, Венди МакЛендон-Кови, Майка Монро, Кейт Уолш, Майкл С. Холл, Джош Лукас, Эдди Марсан, Мартон Чокаш, Айк Баринхолц
Музыка:Дэниэл Пембертон
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:28 сентября 2017
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Северное сияниеСиний зал
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22:25 (300)
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11:10 (300)
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22:25 (300)
c 30 сентября по 1 октября
11:10 (300)
16:50 (350)
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c 2 по 4 октября
11:10 (150)
16:50 (150)
22:25 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 28 сентября по 1 октября
22:30 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 28 сентября по 1 октября
19:00 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
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