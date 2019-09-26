Улетные букашки

Режиссер: Дэн Вэйфэн

Жанры: Боевик, Комедия, Приключения.

Светлячок Диндин всегда был самой яркой звездой в своей деревне, пока не появился инопланетный робот Аврора, тут же ставший куда популярнее. Обиженный на всю деревню и ослепленный завистью к ее новому обитателю, Диндин попадает в ловушку коварного Хитрого Мыша, который мечтает уничтожить поселение букашек. Авроре и Диндин придется забыть свои обиды, им нужно стать одной командой, чтобы спасти родной дом от банды саранчи.

Продолжительность: 83 мин

Сценарий: Дэн Вэйфэн

В ролях: Шань Синь, Баому Чжунъян, Дэн Вэйфэн

