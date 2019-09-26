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Улетные букашки

Режиссер:Дэн Вэйфэн
Жанры: Боевик, Комедия, Приключения.

Светлячок Диндин всегда был самой яркой звездой в своей деревне, пока не появился инопланетный робот Аврора, тут же ставший куда популярнее. Обиженный на всю деревню и ослепленный завистью к ее новому обитателю, Диндин попадает в ловушку коварного Хитрого Мыша, который мечтает уничтожить поселение букашек. Авроре и Диндин придется забыть свои обиды, им нужно стать одной командой, чтобы спасти родной дом от банды саранчи.

Продолжительность:83 мин
Сценарий:Дэн Вэйфэн
В ролях:Шань Синь, Баому Чжунъян, Дэн Вэйфэн
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:26 сентября 2019
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c 26 по 27 сентября
14:00 (150)
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14:00 (300)
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