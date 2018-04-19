Укрась прощальное утро цветами обещания

Режиссер: Мари Окада, Тосия Синохара

Жанры: Анимация, Драма, Мелодрама.

Красавица Макия – из рода бессмертных. На протяжении веков многие армии пытались захватить её народ, чтобы завладеть секретом вечной жизни. И вот теперь, когда город разрушен, девушка прячется в лесу. Здесь она встречает потерявшего родителей маленького мальчика Эриала и начинает о нём заботиться…

Проходят годы, мальчик превращается в прекрасного юношу, и у беглецов возникают чувства друг к другу. Но Макия понимает, что Эриал – простой человек, а значит, он смертен…

Удастся ли им спасти свою любовь?

Продолжительность: 115 мин

Сценарий: Мари Окада

В ролях: Манака Ивами, Ирино Мию, Ёко Хикаса, Хирата Хироаки, Ёсимаса Хосоя, Юки Кадзи, Аи Каяно, Мисаки Куно, Сато Рина, Миюки Савасиро

Музыка: Кэндзи Каваи