UglyDolls. Куклы с характером

Режиссер: Келли Эсбёри

Жанры: Мюзикл, Фэнтези, Комедия, Семейный, Приключения.

Добро пожаловать в Агливилль! В этом удивительном месте всё необычное считается необыкновенным, а красота – не всегда то, что подвластно взору. Здесь живет милашка Мокси со своими странными друзьями. Однажды они вместе отправляются в невероятное путешествие, во время которого им предстоит проявить свой характер и понять, что самое главное – в любой ситуации оставаться собой…

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Alison Peck, Эрика Ривинойя, Вивиан Ван

В ролях: Келли Кларксон, Ник Джонас, Жанель Моне, Блейк Шелтон, Питбуль, Габриэль Иглесиас Ванда Сайкс, Ван Лихом, Charli XCX, Биби Рекса

Музыка: Кристофер Леннерц