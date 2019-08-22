UglyDolls. Куклы с характером
Режиссер:Келли Эсбёри
Жанры: Мюзикл, Фэнтези, Комедия, Семейный, Приключения.
Жанры: Мюзикл, Фэнтези, Комедия, Семейный, Приключения.
Добро пожаловать в Агливилль! В этом удивительном месте всё необычное считается необыкновенным, а красота – не всегда то, что подвластно взору. Здесь живет милашка Мокси со своими странными друзьями. Однажды они вместе отправляются в невероятное путешествие, во время которого им предстоит проявить свой характер и понять, что самое главное – в любой ситуации оставаться собой…
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Alison Peck, Эрика Ривинойя, Вивиан Ван
В ролях:Келли Кларксон, Ник Джонас, Жанель Моне, Блейк Шелтон, Питбуль, Габриэль Иглесиас Ванда Сайкс, Ван Лихом, Charli XCX, Биби Рекса
Музыка:Кристофер Леннерц
В ролях:Келли Кларксон, Ник Джонас, Жанель Моне, Блейк Шелтон, Питбуль, Габриэль Иглесиас Ванда Сайкс, Ван Лихом, Charli XCX, Биби Рекса
Музыка:Кристофер Леннерц
Производство:Китай, Канада, США
Ограничения:6+
Дата релиза:22 августа 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:22 августа 2019
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