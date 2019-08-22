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UglyDolls. Куклы с характером

Режиссер:Келли Эсбёри
Жанры: Мюзикл, Фэнтези, Комедия, Семейный, Приключения.

Добро пожаловать в Агливилль! В этом удивительном месте всё необычное считается необыкновенным, а красота – не всегда то, что подвластно взору. Здесь живет милашка Мокси со своими странными друзьями. Однажды они вместе отправляются в невероятное путешествие, во время которого им предстоит проявить свой характер и понять, что самое главное – в любой ситуации оставаться собой…

Продолжительность:87 мин
Сценарий:Alison Peck, Эрика Ривинойя, Вивиан Ван
В ролях:Келли Кларксон, Ник Джонас, Жанель Моне, Блейк Шелтон, Питбуль, Габриэль Иглесиас Ванда Сайкс, Ван Лихом, Charli XCX, Биби Рекса
Музыка:Кристофер Леннерц
Производство:Китай, Канада, США
Ограничения:6+
Дата релиза:22 августа 2019
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 22 по 25 августа
15:10 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 22 по 23 августа
11:00 (150 р.)
12:50 (150 р.)
17:05 (300 р.)
c 24 по 25 августа
11:00 (200 р.)
12:50 (200 р.)
17:05 (300 р.)
АврораОсновной зал
22 августа
16:45 (200)
c 23 по 25 августа
10:55 (200)
16:45 (200)
c 26 по 28 августа
10:55 (150)
16:45 (150)
Северное сияниеДетский зал
22 августа
16:40 (300)
23 августа
11:25 (300)
13:10 (300)
14:55 (300)
16:40 (300)
c 24 по 25 августа
11:25 (300)
13:10 (350)
14:55 (350)
16:40 (350)
c 26 по 28 августа
11:25 (200)
13:10 (200)
14:55 (200)
16:40 (200)

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