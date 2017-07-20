Уедем к чёртовой бабушке

Режиссер: Сальво Фикарра, Валентино Пиконе

Жанры: Комедия.

Двое друзей, Сальво и Валентино, оставшись без работы, вынуждены уехать из Палермо и поселиться в небольшом городке Монтефорте, где жизнь не такая дорогая и легче сводить концы с концами. Новая реальность оказывается совсем не такой, как они себе представляли: в городке остались почти одни пожилые люди. Впрочем, герои вскоре понимают, что старики не так уж и бесполезны, ведь у каждого из них есть неплохая пенсия.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Сальво Фикарра, Валентино Пиконе

В ролях: Сальво Фикарра, Валентино Пиконе, Тициана Лодато, Lily Tirinnanzi, Фатима Тротта, Людовико Кальдереда, Франческо Паолантони, Нино Фрассика, Мариано Риджилло, Люсия Гуззарди

Музыка: Карло Кривелли