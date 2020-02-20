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Удивительное путешествие доктора Дулиттла

Режиссер:Стивен Гейган
Жанры: Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.

Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции – его единственная компания.

Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. В поисках лекарства для королевы он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку.

Продолжительность:101 мин
Сценарий:Стивен Гейган, Дэниэл Грегор, Даг Мэнд,
В ролях:Роберт Дауни мл, Антонио Бандерас, Майкл Шин, Джим Бродбент, Джесси Бакли, Гарри Коллетт, Эмма Томпсон, Рами Малек, Джон Сина, Кумэйл Нанджиани
Музыка:Дэнни Элфман
Производство:США, Китай, Великобритания
Ограничения:12+
Дата релиза:20 февраля 2020
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ГалактикаЗал 2
c 20 по 23 февраля
14:05 (от 250 Р в 3D)
c 24 по 26 февраля
14:05 (от 200 Р в 3D)
ГалактикаЗал 1
c 20 по 21 февраля
10:30 (от 350 Р)
c 22 по 23 февраля
10:30 (от 400 Р)
c 24 по 26 февраля
10:30 (от 350 Р)
Мираж СинемаКинозал №5
c 20 по 21 февраля
10:20 (150 р.)
c 22 по 23 февраля
10:20 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 20 по 21 февраля
11:10 (300 р.)
13:15 (700 р. в 3D)
15:20 (700 р.)
17:25 (700 р. в 3D)
19:30 (700 р.)
21:40 (800 р. в 3D)
23:45 (500 р.)
c 22 по 23 февраля
11:10 (450 р.)
13:15 (700 р. в 3D)
15:20 (700 р.)
17:25 (700 р. в 3D)
19:30 (700 р.)
21:40 (800 р. в 3D)
23:45 (500 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 20 по 21 февраля
14:00 (800 р. в 3D)
16:05 (800 р. в 3D)
18:10 (1000 р. в 3D)
c 22 по 23 февраля
11:55 (600 р.)
14:00 (800 р. в 3D)
16:05 (800 р. в 3D)
18:10 (1000 р. в 3D)
ГалактикаЗал 4
c 20 по 21 февраля
10:30 (от 350 Р)
c 22 по 23 февраля
10:30 (от 400 Р)
c 24 по 26 февраля
10:30 (от 350 Р)
МурманскБольшой зал
21 февраля
09:00 (150 в 3D)
15:15 (300 в 3D)
21:50 (350 в 3D)
c 22 по 24 февраля
09:00 (150 в 3D)
15:15 (350 в 3D)
21:50 (350 в 3D)
c 25 по 26 февраля
09:00 (150 в 3D)
15:15 (200 в 3D)
21:50 (250 в 3D)
Северное сияниеКрасный зал
21 февраля
16:15 (300)
20:30 (390)
22:30 (300)
c 22 по 24 февраля
16:15 (390)
20:30 (390)
22:30 (300)
c 25 по 26 февраля
16:15 (200)
20:30 (250)
22:30 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
21 февраля
11:20 (300)
13:15 (300 в 3D)
15:15 (300)
17:15 (390)
19:15 (390 в 3D)
21:15 (390 в 3D)
c 22 по 24 февраля
11:20 (300)
13:15 (390 в 3D)
15:15 (390)
17:15 (390)
19:15 (390 в 3D)
21:15 (390 в 3D)
c 25 по 26 февраля
11:20 (200)
13:15 (200 в 3D)
15:15 (200)
17:15 (250)
19:15 (250 в 3D)
21:15 (250 в 3D)
Северное сияниеПремьер зал
21 февраля
10:20 (300)
12:20 (350 в 3D)
14:20 (350)
18:50 (390 в 3D)
23:25 (300 в 3D)
c 22 по 24 февраля
10:20 (300)
12:20 (350 в 3D)
14:20 (390)
18:50 (390 в 3D)
23:25 (300 в 3D)
c 25 по 26 февраля
10:20 (200)
12:20 (300 в 3D)
14:20 (300)
18:50 (350 в 3D)
23:25 (300 в 3D)
АврораОсновной зал
c 21 по 24 февраля
11:10 (200 в 3D)
15:40 (200 в 3D)
22:15 (200 в 3D)
c 25 по 26 февраля
11:10 (150 в 3D)
15:40 (150 в 3D)
22:15 (150 в 3D)

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