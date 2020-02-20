Удивительное путешествие доктора Дулиттла
Режиссер:Стивен Гейган
Жанры: Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.
Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции – его единственная компания.
Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. В поисках лекарства для королевы он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку.
Продолжительность:101 мин
Сценарий:Стивен Гейган, Дэниэл Грегор, Даг Мэнд,
В ролях:Роберт Дауни мл, Антонио Бандерас, Майкл Шин, Джим Бродбент, Джесси Бакли, Гарри Коллетт, Эмма Томпсон, Рами Малек, Джон Сина, Кумэйл Нанджиани
Музыка:Дэнни Элфман
В ролях:Роберт Дауни мл, Антонио Бандерас, Майкл Шин, Джим Бродбент, Джесси Бакли, Гарри Коллетт, Эмма Томпсон, Рами Малек, Джон Сина, Кумэйл Нанджиани
Музыка:Дэнни Элфман
Производство:США, Китай, Великобритания
Ограничения:12+
Дата релиза:20 февраля 2020
Ограничения:12+
Дата релиза:20 февраля 2020
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