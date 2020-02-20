Удивительное путешествие доктора Дулиттла

Режиссер: Стивен Гейган

Жанры: Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.

Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции – его единственная компания.

Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. В поисках лекарства для королевы он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку.

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Стивен Гейган, Дэниэл Грегор, Даг Мэнд,

В ролях: Роберт Дауни мл, Антонио Бандерас, Майкл Шин, Джим Бродбент, Джесси Бакли, Гарри Коллетт, Эмма Томпсон, Рами Малек, Джон Сина, Кумэйл Нанджиани

Музыка: Дэнни Элфман