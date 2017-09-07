Удача Логана

Режиссер: Стивен Содерберг

Жанры: Комедия, Криминал.

Джимми и Клайд готовят хитрую схему ограбления, которую они намереваются провернуть прямо на автостраде. Возможно, Логаны не самые лучшие воры в стране, зато их подельником становится Джо Бэнг, опытный эксперт по взломам. Но прежде чем провернуть свою аферу, героям придется попотеть над другой задачей – вытащить Бэнга из тюрьмы.

Продолжительность: 118 мин

Сценарий: Ребекка Блант

В ролях: Дэниэл Крэйг, Ченнинг Татум, Адам Драйвер, Сет МакФарлейн, Себастьян Стэн, Кэти Холмс, Хилари Суэнк, Райли Кио, Фаррах Маккензи, Джим О’Хейр

Музыка: Дэвид Холмс