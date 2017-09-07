Удача Логана
Режиссер:Стивен Содерберг
Жанры: Комедия, Криминал.
Жанры: Комедия, Криминал.
Джимми и Клайд готовят хитрую схему ограбления, которую они намереваются провернуть прямо на автостраде. Возможно, Логаны не самые лучшие воры в стране, зато их подельником становится Джо Бэнг, опытный эксперт по взломам. Но прежде чем провернуть свою аферу, героям придется попотеть над другой задачей – вытащить Бэнга из тюрьмы.
Продолжительность:118 мин
Сценарий:Ребекка Блант
В ролях:Дэниэл Крэйг, Ченнинг Татум, Адам Драйвер, Сет МакФарлейн, Себастьян Стэн, Кэти Холмс, Хилари Суэнк, Райли Кио, Фаррах Маккензи, Джим О’Хейр
Музыка:Дэвид Холмс
В ролях:Дэниэл Крэйг, Ченнинг Татум, Адам Драйвер, Сет МакФарлейн, Себастьян Стэн, Кэти Холмс, Хилари Суэнк, Райли Кио, Фаррах Маккензи, Джим О’Хейр
Музыка:Дэвид Холмс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 сентября 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:07 сентября 2017
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