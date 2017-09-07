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Удача Логана

Режиссер:Стивен Содерберг
Жанры: Комедия, Криминал.

Джимми и Клайд готовят хитрую схему ограбления, которую они намереваются провернуть прямо на автостраде. Возможно, Логаны не самые лучшие воры в стране, зато их подельником становится Джо Бэнг, опытный эксперт по взломам. Но прежде чем провернуть свою аферу, героям придется попотеть над другой задачей – вытащить Бэнга из тюрьмы.

Продолжительность:118 мин
Сценарий:Ребекка Блант
В ролях:Дэниэл Крэйг, Ченнинг Татум, Адам Драйвер, Сет МакФарлейн, Себастьян Стэн, Кэти Холмс, Хилари Суэнк, Райли Кио, Фаррах Маккензи, Джим О’Хейр
Музыка:Дэвид Холмс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 сентября 2017
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 7 по 10 сентября
14:50 (800 р.)
19:45 (1000 р.)
22:05 (1000 р.)
c 11 по 12 сентября
14:50 (600 р.)
19:45 (800 р.)
22:05 (800 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 7 по 10 сентября
23:50 (300)
c 11 по 13 сентября
23:50 (200)
Мираж СинемаКинозал №3
c 7 по 10 сентября
18:20 (300 р.)
20:40 (300 р.)
23:00 (300 р.)
11 сентября
18:20 (250 р.)
22:50 (250 р.)
12 сентября
18:20 (250 р.)
20:40 (250 р.)
23:00 (250 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 7 по 10 сентября
22:45 (300)
c 11 по 13 сентября
22:45 (200)
Северное сияниеКрасный зал
7 сентября
10:40 (300)
12:55 (300)
15:10 (300)
17:25 (390)
19:45 (390)
22:00 (300)
8 сентября
10:40 (300)
12:55 (300)
15:10 (300)
19:05 (390)
21:20 (390)
c 9 по 10 сентября
10:40 (300)
12:55 (300)
15:10 (390)
19:05 (390)
21:20 (390)
c 11 по 13 сентября
10:40 (200)
12:55 (200)
15:10 (200)
17:25 (250)
19:45 (250)
22:00 (200)
Северное сияниеСиний зал
c 8 по 10 сентября
23:10 (300)

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