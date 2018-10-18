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Ученик чудовища

Режиссер:Мамору Хосода
Жанры: Анимация, Фэнтези, Приключения.

Киюта, потерявшийся в Токио мальчик, проникает в альтернативную вселенную, где его растит человек-медведь по имени Куматэцу. Он долгое время обучает мальчика боевым искусствам. В итоге Киюта становится участником катаклизма, охватившего оба мира.

Продолжительность:119 мин
Сценарий:Мамору Хосода
В ролях:Сёта Сомэтани, Кодзи Якусё, Кумико Асо, Судзу Хиросэ, Мамору Мияно, Аои Миядзаки, Сумирэ Морохоси, Кэиси Нагацука, Каппэи Ямагути, Кадзухиро Ямадзи
Музыка:Масакацу Такаги
Производство:Япония
Ограничения:12+
Дата релиза:18 октября 2018
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Мираж СинемаКинозал №5
c 18 по 19 октября
13:00 (200 р.)
c 20 по 21 октября
13:00 (300 р.)

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