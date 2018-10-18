Ученик чудовища

Режиссер: Мамору Хосода

Жанры: Анимация, Фэнтези, Приключения.

Киюта, потерявшийся в Токио мальчик, проникает в альтернативную вселенную, где его растит человек-медведь по имени Куматэцу. Он долгое время обучает мальчика боевым искусствам. В итоге Киюта становится участником катаклизма, охватившего оба мира.

Продолжительность: 119 мин

Сценарий: Мамору Хосода

В ролях: Сёта Сомэтани, Кодзи Якусё, Кумико Асо, Судзу Хиросэ, Мамору Мияно, Аои Миядзаки, Сумирэ Морохоси, Кэиси Нагацука, Каппэи Ямагути, Кадзухиро Ямадзи

Музыка: Масакацу Такаги