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Убийца 2. Против всех

Режиссер:Стефано Соллима
Жанры: Боевик, Триллер, Драма.

Обстановка на американо-мексиканской границе накаляется, когда наркокартели начинают переправлять в США террористов. Чтобы дать им отпор федеральный агент Мэтт Грейвер вынужден вновь объединиться с не самым надежным напарником — Алехандро.

Продолжительность:122 мин
Сценарий:Тейлор Шеридан
В ролях:Бенисио Дель Торо, Джош Бролин, Изабела Монер, Джеффри Донован, Кэтрин Кинер, Мануэль Рульфо, Мэттью Модайн, Шей Уигэм, Элиас Гарза, Ховард Фергюсон мл.
Музыка:Хильдур Гуднадоттир
Производство:Италия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:28 июня 2018
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