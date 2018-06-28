Убийца 2. Против всех Режиссер: Стефано Соллима

Жанры: Боевик, Триллер, Драма. Обстановка на американо-мексиканской границе накаляется, когда наркокартели начинают переправлять в США террористов. Чтобы дать им отпор федеральный агент Мэтт Грейвер вынужден вновь объединиться с не самым надежным напарником — Алехандро. Продолжительность: 122 мин Сценарий: Тейлор Шеридан

В ролях: Бенисио Дель Торо, Джош Бролин, Изабела Монер, Джеффри Донован, Кэтрин Кинер, Мануэль Рульфо, Мэттью Модайн, Шей Уигэм, Элиас Гарза, Ховард Фергюсон мл.

Музыка: Хильдур Гуднадоттир Производство: Италия, США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 28 июня 2018

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