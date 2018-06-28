Убийца 2. Против всех
Режиссер:Стефано Соллима
Жанры: Боевик, Триллер, Драма.
Жанры: Боевик, Триллер, Драма.
Обстановка на американо-мексиканской границе накаляется, когда наркокартели начинают переправлять в США террористов. Чтобы дать им отпор федеральный агент Мэтт Грейвер вынужден вновь объединиться с не самым надежным напарником — Алехандро.
Продолжительность:122 мин
Сценарий:Тейлор Шеридан
В ролях:Бенисио Дель Торо, Джош Бролин, Изабела Монер, Джеффри Донован, Кэтрин Кинер, Мануэль Рульфо, Мэттью Модайн, Шей Уигэм, Элиас Гарза, Ховард Фергюсон мл.
Музыка:Хильдур Гуднадоттир
В ролях:Бенисио Дель Торо, Джош Бролин, Изабела Монер, Джеффри Донован, Кэтрин Кинер, Мануэль Рульфо, Мэттью Модайн, Шей Уигэм, Элиас Гарза, Ховард Фергюсон мл.
Музыка:Хильдур Гуднадоттир
Производство:Италия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:28 июня 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:28 июня 2018
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