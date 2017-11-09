Убийство в Восточном экспрессе

Режиссер: Кеннет Брана

Жанры: Криминал, Детектив, Драма.

Знаменитый Пуаро возвращается на экраны в новой киноверсии бессмертного детектива Агаты Кристи. Величайший сыщик на свете, каким считает себя сам герой, Эркюль Пуаро оказывается в окружении тринадцати незнакомцев, следующих маршрутом Восточного экспресса – известного пассажирского поезда класса «люкс». Среди них – профессор Герхард Хардман, вдова Кэролайн Хаббард, граф Андрени с женой, русская княгиня Драгомирова, гувернантка Мэри Дебенхэм, торговка Пилар Эстравадос, а также мистер Рэтчетт со своим секретарем по имени Гектор МакКуин. После вынужденной остановки из-за снежной метели выясняется, что один из них убит, а палачом может оказаться любой из пассажиров – ведь каждый имел на это свои тайные причины.

Продолжительность: 114 мин

Сценарий: Майкл Грин, Агата Кристи

В ролях: Джонни Депп, Дэйзи Ридли, Мишель Пфайффер, Пенелопа Крус, Люси Бойнтон, Кеннет Брана, Уиллем Дефо, Майкл Пенья

Музыка: Патрик Дойл