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Убийство в Восточном экспрессе

Режиссер:Кеннет Брана
Жанры: Криминал, Детектив, Драма.

Знаменитый Пуаро возвращается на экраны в новой киноверсии бессмертного детектива Агаты Кристи. Величайший сыщик на свете, каким считает себя сам герой, Эркюль Пуаро оказывается в окружении тринадцати незнакомцев, следующих маршрутом Восточного экспресса – известного пассажирского поезда класса «люкс». Среди них – профессор Герхард Хардман, вдова Кэролайн Хаббард, граф Андрени с женой, русская княгиня Драгомирова, гувернантка Мэри Дебенхэм, торговка Пилар Эстравадос, а также мистер Рэтчетт со своим секретарем по имени Гектор МакКуин. После вынужденной остановки из-за снежной метели выясняется, что один из них убит, а палачом может оказаться любой из пассажиров – ведь каждый имел на это свои тайные причины.

Продолжительность:114 мин
Сценарий:Майкл Грин, Агата Кристи
В ролях:Джонни Депп, Дэйзи Ридли, Мишель Пфайффер, Пенелопа Крус, Люси Бойнтон, Кеннет Брана, Уиллем Дефо, Майкл Пенья
Музыка:Патрик Дойл
Производство:Мальта, США
Ограничения:16+
Дата релиза:09 ноября 2017
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Северное сияниеОранжевый зал
c 9 по 12 ноября
23:55 (300)
c 13 по 15 ноября
23:55 (200)
Северное сияниеСиний зал
c 9 по 12 ноября
23:10 (300)
c 13 по 15 ноября
23:10 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 9 по 10 ноября
10:30 (300)
12:40 (300)
14:50 (300)
17:00 (390)
19:10 (390)
21:20 (390)
c 11 по 12 ноября
10:30 (300)
12:40 (300)
14:50 (390)
17:00 (390)
19:10 (390)
21:20 (390)
c 13 по 15 ноября
10:30 (200)
12:40 (200)
14:50 (200)
17:00 (250)
19:10 (250)
21:20 (250)
Северное сияниеПремьер зал
c 9 по 12 ноября
19:50 (390)
22:00 (390)
c 13 по 15 ноября
19:50 (350)
22:00 (350)
МурманскБольшой зал
c 9 по 10 ноября
13:05 (300)
17:35 (350)
22:05 (300)
11 ноября
13:05 (350)
17:35 (350)
22:05 (300)
00:10 (300)
12 ноября
13:05 (350)
17:35 (350)
22:05 (300)
c 13 по 15 ноября
13:05 (200)
17:35 (250)
22:05 (200)
Мираж СинемаКинозал №1
c 9 по 12 ноября
15:00 (300 р.)
17:15 (300 р.)
19:30 (300 р.)
21:45 (300 р.)
23:59 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 9 по 12 ноября
13:40 (800 р.)
16:00 (800 р.)
18:15 (1000 р.)
20:30 (1000 р.)
22:45 (1000 р.)
ОдиссеяЭлизиум-холл
c 9 по 10 ноября
18:40 (250 р.)
ОдиссеяСпайдер-холл
c 9 по 10 ноября
10:40 (150 р.)
12:45 (200 р.)
14:50 (200 р.)
16:55 (200 р.)
21:05 (250 р.)
23:10 (250 р.)
c 11 по 12 ноября
10:40 (150 р.)
12:45 (200 р.)
14:50 (250 р.)
16:55 (250 р.)
19:00 (250 р.)
21:05 (250 р.)
23:10 (250 р.)
c 13 по 15 ноября
10:40 (150 р.)
12:45 (150 р.)
14:50 (150 р.)
16:55 (150 р.)
19:00 (200 р.)
21:05 (200 р.)
23:10 (200 р.)

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