Убийство в Восточном экспрессе
Режиссер:Кеннет Брана
Жанры: Криминал, Детектив, Драма.
Жанры: Криминал, Детектив, Драма.
Знаменитый Пуаро возвращается на экраны в новой киноверсии бессмертного детектива Агаты Кристи. Величайший сыщик на свете, каким считает себя сам герой, Эркюль Пуаро оказывается в окружении тринадцати незнакомцев, следующих маршрутом Восточного экспресса – известного пассажирского поезда класса «люкс». Среди них – профессор Герхард Хардман, вдова Кэролайн Хаббард, граф Андрени с женой, русская княгиня Драгомирова, гувернантка Мэри Дебенхэм, торговка Пилар Эстравадос, а также мистер Рэтчетт со своим секретарем по имени Гектор МакКуин. После вынужденной остановки из-за снежной метели выясняется, что один из них убит, а палачом может оказаться любой из пассажиров – ведь каждый имел на это свои тайные причины.
Продолжительность:114 мин
Сценарий:Майкл Грин, Агата Кристи
В ролях:Джонни Депп, Дэйзи Ридли, Мишель Пфайффер, Пенелопа Крус, Люси Бойнтон, Кеннет Брана, Уиллем Дефо, Майкл Пенья
Музыка:Патрик Дойл
В ролях:Джонни Депп, Дэйзи Ридли, Мишель Пфайффер, Пенелопа Крус, Люси Бойнтон, Кеннет Брана, Уиллем Дефо, Майкл Пенья
Музыка:Патрик Дойл
Производство:Мальта, США
Ограничения:16+
Дата релиза:09 ноября 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:09 ноября 2017
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