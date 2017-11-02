Убить за лайк
Режиссер:Тайлер МакИнтайр
Жанры: Ужасы, Комедия.
Жанры: Ужасы, Комедия.
Две подружки-старшеклассницы одержимы мечтой стать звездами социальных сетей. Но, как известно, хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому они заводят блог «Кошмарные девчонки», в котором смачно комментируют трагедии и несчастные случаи, происходящие в их городке. Количество подписчиков растет, но для новых лайков требуются новые кровавые репортажи. Амбициозные девушки, ощущая острую нехватку материала, принимаются убивать всех, кто мешает им по жизни, совмещая «приятное» с «полезным»…
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Крис Ли Хилл, Тайлер МакИнтайр, Justin Olson
В ролях:Джош Хатчерсон, Брианна Хилдебранд, Кевин Дюран, Никки Уилан, Крэйг Робинсон, Александра Шипп, Розалинд Чао, Джек Куэйд, Остин Абрамс, Тимоти В. Мерфи
Музыка:Расс Ховард III
В ролях:Джош Хатчерсон, Брианна Хилдебранд, Кевин Дюран, Никки Уилан, Крэйг Робинсон, Александра Шипп, Розалинд Чао, Джек Куэйд, Остин Абрамс, Тимоти В. Мерфи
Музыка:Расс Ховард III
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:02 ноября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:02 ноября 2017
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