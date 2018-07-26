Убежище дьявола

Режиссер: Гильермо Амоедо

Жанры: Ужасы.

Три грабительницы забираются ночью на виллу влиятельного сенатора. Их не смущает отсутствие ни прислуги, ни охраны. Хозяин дома и его жена связаны, их сейф опустошен. В подвале, откуда слышится подозрительный шум, девицы находят парализованную дочь сенатора. Девочка умоляет о помощи: она привязана к кровати и, похоже, её пытали. Но грабительницы и предположить не могли, что, пожалев несчастное дитя и освободив её от пут, они выпустят на волю самого дьявола. Возможно, теперь только священник сможет спасти несчастных от страшной участи.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Гильермо Амоедо

В ролях: Мария Эволи, Ванесса Рестрепо, Карла Аделл, Габриела де ла Гарса, Флавио Медина, Фернандо Бесерриль, Наташа Кубриа, Арнольдо Пикассо, Лиз Дьеппа, Шира Барзилай

Музыка: Мануэль Ривейро