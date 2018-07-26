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Убежище дьявола

Режиссер:Гильермо Амоедо
Жанры: Ужасы.

Три грабительницы забираются ночью на виллу влиятельного сенатора. Их не смущает отсутствие ни прислуги, ни охраны. Хозяин дома и его жена связаны, их сейф опустошен. В подвале, откуда слышится подозрительный шум, девицы находят парализованную дочь сенатора. Девочка умоляет о помощи: она привязана к кровати и, похоже, её пытали. Но грабительницы и предположить не могли, что, пожалев несчастное дитя и освободив её от пут, они выпустят на волю самого дьявола. Возможно, теперь только священник сможет спасти несчастных от страшной участи.

Продолжительность:93 мин
Сценарий:Гильермо Амоедо
В ролях:Мария Эволи, Ванесса Рестрепо, Карла Аделл, Габриела де ла Гарса, Флавио Медина, Фернандо Бесерриль, Наташа Кубриа, Арнольдо Пикассо, Лиз Дьеппа, Шира Барзилай
Музыка:Мануэль Ривейро
Производство:Мексика
Ограничения:16+
Дата релиза:26 июля 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 26 по 27 июля
20:50 (190)
c 28 по 29 июля
20:50 (240)
30 июля
20:50 (190)
31 июля
18:00 (150)
1 августа
20:50 (190)
Мираж СинемаКинозал №5
c 26 по 29 июля
20:25 (300 р.)
Северное сияниеКрасный зал
27 июля
15:30 (300)
19:32 (390)
21:25 (390)
23:15 (300)
c 28 по 29 июля
15:30 (390)
19:30 (390)
21:25 (390)
23:15 (300)
c 30 июля по 1 августа
15:30 (200)
19:30 (250)
21:25 (250)
23:15 (200)

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