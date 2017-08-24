Тюльпанная лихорадка

Режиссер: Джастин Чадвик

Жанры: Драма, Мелодрама.

Голландия, 17 век. Луковицы прекрасных цветов становятся причиной баснословного богатства или унизительной нищеты. Жители Амстердама готовы ради них на все: обман, подлог… и даже убийство. В атмосфере всеобщей тюльпаномании страсть бедного художника к молодой обольстительной жене стареющего богатого торговца может завести очень далеко.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Том Стоппард, Дебора Моггак

В ролях: Алисия Викандер, Дэйн ДеХаан, Кристоф Вальц, Зак Галифианакис, Джуди Денч, Холлидей Грейнджер, Джек О’Коннелл, Мэттью Моррисон, Том Холландер

Музыка: Дэнни Элфман