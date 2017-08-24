Тюльпанная лихорадка
Режиссер:Джастин Чадвик
Жанры: Драма, Мелодрама.
Жанры: Драма, Мелодрама.
Голландия, 17 век. Луковицы прекрасных цветов становятся причиной баснословного богатства или унизительной нищеты. Жители Амстердама готовы ради них на все: обман, подлог… и даже убийство. В атмосфере всеобщей тюльпаномании страсть бедного художника к молодой обольстительной жене стареющего богатого торговца может завести очень далеко.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Том Стоппард, Дебора Моггак
В ролях:Алисия Викандер, Дэйн ДеХаан, Кристоф Вальц, Зак Галифианакис, Джуди Денч, Холлидей Грейнджер, Джек О’Коннелл, Мэттью Моррисон, Том Холландер
Музыка:Дэнни Элфман
В ролях:Алисия Викандер, Дэйн ДеХаан, Кристоф Вальц, Зак Галифианакис, Джуди Денч, Холлидей Грейнджер, Джек О’Коннелл, Мэттью Моррисон, Том Холландер
Музыка:Дэнни Элфман
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:24 августа 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:24 августа 2017
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