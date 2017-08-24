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Тюльпанная лихорадка

Режиссер:Джастин Чадвик
Жанры: Драма, Мелодрама.

Голландия, 17 век. Луковицы прекрасных цветов становятся причиной баснословного богатства или унизительной нищеты. Жители Амстердама готовы ради них на все: обман, подлог… и даже убийство. В атмосфере всеобщей тюльпаномании страсть бедного художника к молодой обольстительной жене стареющего богатого торговца может завести очень далеко.

Продолжительность:107 мин
Сценарий:Том Стоппард, Дебора Моггак
В ролях:Алисия Викандер, Дэйн ДеХаан, Кристоф Вальц, Зак Галифианакис, Джуди Денч, Холлидей Грейнджер, Джек О’Коннелл, Мэттью Моррисон, Том Холландер
Музыка:Дэнни Элфман
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:24 августа 2017
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Северное сияниеСиний зал
c 24 по 25 августа
11:10 (300)
14:55 (300)
18:50 (350)
20:55 (350)
c 26 по 27 августа
11:10 (300)
14:55 (350)
18:50 (350)
20:55 (350)
c 28 по 30 августа
11:10 (150)
14:55 (150)
18:50 (250)
20:55 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 24 по 27 августа
23:15 (300)
c 28 по 30 августа
23:15 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 24 по 25 августа
20:15 (199)
26 августа
20:15 (299)
27 августа
15:55 (299)
20:15 (299)
28 августа
20:15 (199)
30 августа
20:15 (199)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 24 по 26 августа
21:00 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 24 по 25 августа
11:00 (150 р.)
15:05 (150 р.)
19:35 (150 р.)
26 августа
11:00 (200 р.)
15:05 (300 р.)
19:35 (300 р.)
27 августа
11:00 (200 р.)
15:05 (300 р.)
19:25 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 24 по 25 августа
14:50 (149)
26 августа
14:50 (249)
28 августа
14:50 (149)
30 августа
14:50 (149)

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