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Тёмные отражения

Режиссер:Дженнифер Ю
Жанры: Фантастика, Триллер.

После того, как неизвестная болезнь убивает 98% американских детей, 2% выживших, у которых обнаруживаются суперспособности, отправляют в специальные лагеря. 16-летняя девушка сбегает из такого лагеря и присоединяется к группе других подростков, которые скрываются от правительства.

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Чад Ходж, Александра Брекен
В ролях:Мэнди Мур, Амандла Стенберг, Гвендолин Кристи, Брэдли Уитфорд, Харрис Дикинсон, Мия Чех, Патрик Гибсон, Уэйд Уильямс, Уоллес Лэнгэм, Марк О’Брайэн
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:06 сентября 2018
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 6 по 7 сентября
11:50 (400 р.)
14:00 (800 р.)
c 8 по 9 сентября
11:50 (600 р.)
14:00 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 6 по 7 сентября
10:30 (150 р.)
12:40 (150 р.)
14:50 (200 р.)
17:00 (300 р.)
19:10 (300 р.)
21:20 (300 р.)
c 8 по 9 сентября
10:30 (200 р.)
12:40 (200 р.)
14:50 (300 р.)
17:00 (300 р.)
19:10 (300 р.)
21:20 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 6 по 7 сентября
11:10 (150)
15:30 (190)
19:50 (190)
c 8 по 9 сентября
11:10 (190)
15:30 (240)
19:50 (240)
10 сентября
11:10 (150)
15:30 (190)
19:50 (190)
11 сентября
11:10 (150)
15:30 (150)
19:50 (150)
12 сентября
11:10 (150)
15:30 (190)
19:50 (190)

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