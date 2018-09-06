Тёмные отражения
Режиссер:Дженнифер Ю
Жанры: Фантастика, Триллер.
Жанры: Фантастика, Триллер.
После того, как неизвестная болезнь убивает 98% американских детей, 2% выживших, у которых обнаруживаются суперспособности, отправляют в специальные лагеря. 16-летняя девушка сбегает из такого лагеря и присоединяется к группе других подростков, которые скрываются от правительства.
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Чад Ходж, Александра Брекен
В ролях:Мэнди Мур, Амандла Стенберг, Гвендолин Кристи, Брэдли Уитфорд, Харрис Дикинсон, Мия Чех, Патрик Гибсон, Уэйд Уильямс, Уоллес Лэнгэм, Марк О’Брайэн
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
В ролях:Мэнди Мур, Амандла Стенберг, Гвендолин Кристи, Брэдли Уитфорд, Харрис Дикинсон, Мия Чех, Патрик Гибсон, Уэйд Уильямс, Уоллес Лэнгэм, Марк О’Брайэн
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:06 сентября 2018
Ограничения:12+
Дата релиза:06 сентября 2018
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