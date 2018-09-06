Тёмные отражения

Режиссер: Дженнифер Ю

Жанры: Фантастика, Триллер.

После того, как неизвестная болезнь убивает 98% американских детей, 2% выживших, у которых обнаруживаются суперспособности, отправляют в специальные лагеря. 16-летняя девушка сбегает из такого лагеря и присоединяется к группе других подростков, которые скрываются от правительства.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Чад Ходж, Александра Брекен

В ролях: Мэнди Мур, Амандла Стенберг, Гвендолин Кристи, Брэдли Уитфорд, Харрис Дикинсон, Мия Чех, Патрик Гибсон, Уэйд Уильямс, Уоллес Лэнгэм, Марк О’Брайэн

Музыка: Бенджамин Уоллфиш