Тёмное зеркало

Режиссер: Асаф Бернштейн

Жанры: Триллер.

У Марии нет друзей, и даже родители считают ее неудачницей. Свои секреты и обиды она доверяет только своему отражению в зеркале, демону-двойнику, который воплощает темную сторону ее души. Но как изменится жизнь Марии, если она выпустит своих демонов наружу и позволит им осуществить ее тайные желания?

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Асаф Бернштейн

В ролях: Индиа Айсли, Джейсон Айзекс, Мира Сорвино, Пенелопа Митчелл, Джон С. МакДональд, Харрисон Гилбертсон, Кристен Харрис, Кира Джонсон, Михал Бернштейн, Гленн Одеро

Музыка: Марио Григоров