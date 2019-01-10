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Тёмное зеркало

Режиссер:Асаф Бернштейн
Жанры: Триллер.

У Марии нет друзей, и даже родители считают ее неудачницей. Свои секреты и обиды она доверяет только своему отражению в зеркале, демону-двойнику, который воплощает темную сторону ее души. Но как изменится жизнь Марии, если она выпустит своих демонов наружу и позволит им осуществить ее тайные желания?

Продолжительность:103 мин
Сценарий:Асаф Бернштейн
В ролях:Индиа Айсли, Джейсон Айзекс, Мира Сорвино, Пенелопа Митчелл, Джон С. МакДональд, Харрисон Гилбертсон, Кристен Харрис, Кира Джонсон, Михал Бернштейн, Гленн Одеро
Музыка:Марио Григоров
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:10 января 2019
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Мираж СинемаКинозал №4
c 10 по 13 января
23:00 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 10 по 13 января
00:15 (500 р.)
Северное сияниеКрасный зал
11 января
15:40 (300)
22:20 (300)
c 12 по 13 января
15:40 (390)
22:20 (300)
c 14 по 16 января
15:40 (200)
22:20 (200)

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