Тёмное зеркало
Режиссер:Асаф Бернштейн
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
У Марии нет друзей, и даже родители считают ее неудачницей. Свои секреты и обиды она доверяет только своему отражению в зеркале, демону-двойнику, который воплощает темную сторону ее души. Но как изменится жизнь Марии, если она выпустит своих демонов наружу и позволит им осуществить ее тайные желания?
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Асаф Бернштейн
В ролях:Индиа Айсли, Джейсон Айзекс, Мира Сорвино, Пенелопа Митчелл, Джон С. МакДональд, Харрисон Гилбертсон, Кристен Харрис, Кира Джонсон, Михал Бернштейн, Гленн Одеро
Музыка:Марио Григоров
В ролях:Индиа Айсли, Джейсон Айзекс, Мира Сорвино, Пенелопа Митчелл, Джон С. МакДональд, Харрисон Гилбертсон, Кристен Харрис, Кира Джонсон, Михал Бернштейн, Гленн Одеро
Музыка:Марио Григоров
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:10 января 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:10 января 2019
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