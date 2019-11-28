Тёмная сторона

Режиссер: Генри Джейкобсон

Жанры: Триллер, Криминал.

В жизни Эвана все прекрасно и стабильно — любящая жена, маленький ребенок и интересная работа школьного психолога. Но никто из окружающих не догадывается, что у Эвана есть и другая, тёмная сторона, на которую лучше не заходить никому.

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Авра Фокс-Лернер, Уилл Хонли, Генри Джейкобсон

В ролях: Шонн Уильям Скотт, Мариэла Гаррига, Дейл Дикки, Кристи Херринг, Рэймонд Александр Чэм мл., Ник Борэйни, Кевин Кэрролл, Шон Х. Скалли, Мэттью Флинн Беллоуз, Лейт М. Бурк

Музыка: Тревор Гурекис