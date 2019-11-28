Тёмная сторона
Режиссер:Генри Джейкобсон
Жанры: Триллер, Криминал.
Жанры: Триллер, Криминал.
В жизни Эвана все прекрасно и стабильно — любящая жена, маленький ребенок и интересная работа школьного психолога. Но никто из окружающих не догадывается, что у Эвана есть и другая, тёмная сторона, на которую лучше не заходить никому.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Авра Фокс-Лернер, Уилл Хонли, Генри Джейкобсон
В ролях:Шонн Уильям Скотт, Мариэла Гаррига, Дейл Дикки, Кристи Херринг, Рэймонд Александр Чэм мл., Ник Борэйни, Кевин Кэрролл, Шон Х. Скалли, Мэттью Флинн Беллоуз, Лейт М. Бурк
Музыка:Тревор Гурекис
В ролях:Шонн Уильям Скотт, Мариэла Гаррига, Дейл Дикки, Кристи Херринг, Рэймонд Александр Чэм мл., Ник Борэйни, Кевин Кэрролл, Шон Х. Скалли, Мэттью Флинн Беллоуз, Лейт М. Бурк
Музыка:Тревор Гурекис
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:28 ноября 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:28 ноября 2019
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