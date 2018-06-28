Ты водишь!
Режиссер:Джефф Томсич
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Каждый год в течение месяца пятеро друзей участвуют в беспощадно навороченной версии игры в кошки-мышки. Они играют в нее с первого класса, чтобы, рискуя собственной шеей, работой и отношениями, одолеть противника с победоносным криком: «Ты водишь!»
В этом году кошки-мышки приходятся на свадьбу единственного непобежденного игрока, что должно сделать из него легкую мишень. Но он знает, что они придут… и он готов.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Марк Стеилен, Роб МакКиттрик, Russell Adams
В ролях:Эд Хелмс, Лил Релл, Джон Хэмм, Аннабелль Уоллис, Джейк Джонсон, Айла Фишер, Хэннибал Бёресс, Нора Данн, Стив Берг, Джереми Реннер
Музыка:Джермейн Франко
В ролях:Эд Хелмс, Лил Релл, Джон Хэмм, Аннабелль Уоллис, Джейк Джонсон, Айла Фишер, Хэннибал Бёресс, Нора Данн, Стив Берг, Джереми Реннер
Музыка:Джермейн Франко
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:28 июня 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:28 июня 2018
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