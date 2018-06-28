Ты водишь!

Режиссер: Джефф Томсич

Жанры: Комедия.

Каждый год в течение месяца пятеро друзей участвуют в беспощадно навороченной версии игры в кошки-мышки. Они играют в нее с первого класса, чтобы, рискуя собственной шеей, работой и отношениями, одолеть противника с победоносным криком: «Ты водишь!»

В этом году кошки-мышки приходятся на свадьбу единственного непобежденного игрока, что должно сделать из него легкую мишень. Но он знает, что они придут… и он готов.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Марк Стеилен, Роб МакКиттрик, Russell Adams

В ролях: Эд Хелмс, Лил Релл, Джон Хэмм, Аннабелль Уоллис, Джейк Джонсон, Айла Фишер, Хэннибал Бёресс, Нора Данн, Стив Берг, Джереми Реннер

Музыка: Джермейн Франко