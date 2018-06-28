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Ты водишь!

Режиссер:Джефф Томсич
Жанры: Комедия.

Каждый год в течение месяца пятеро друзей участвуют в беспощадно навороченной версии игры в кошки-мышки. Они играют в нее с первого класса, чтобы, рискуя собственной шеей, работой и отношениями, одолеть противника с победоносным криком: «Ты водишь!»

В этом году кошки-мышки приходятся на свадьбу единственного непобежденного игрока, что должно сделать из него легкую мишень. Но он знает, что они придут… и он готов.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Марк Стеилен, Роб МакКиттрик, Russell Adams
В ролях:Эд Хелмс, Лил Релл, Джон Хэмм, Аннабелль Уоллис, Джейк Джонсон, Айла Фишер, Хэннибал Бёресс, Нора Данн, Стив Берг, Джереми Реннер
Музыка:Джермейн Франко
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:28 июня 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 28 июня по 4 июля
15:55
Северное сияниеЖёлтый зал
c 28 июня по 1 июля
18:40 (390)
c 2 по 4 июля
18:40 (250)
Северное сияниеБордовый зал
c 28 июня по 1 июля
22:35 (300)
c 2 по 4 июля
22:35 (200)
Мираж СинемаКинозал №2
c 28 по 29 июня
12:40 (300 р.)
16:50 (700 р.)
21:00 (700 р.)
c 30 июня по 1 июля
12:40 (450 р.)
16:50 (700 р.)
21:00 (700 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 28 июня по 1 июля
15:50 (800 р.)
20:00 (1000 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 28 июня по 3 июля
19:00
21:05
4 июля
21:10
Северное сияниеКрасный зал
c 29 июня по 1 июля
19:35 (390)
23:35 (300)
c 2 по 4 июля
19:35 (250)
23:35 (200)
Северное сияниеПремьер зал
29 июня
12:30 (350)
16:45 (350)
21:00 (390)
c 30 июня по 1 июля
12:30 (350)
16:45 (390)
21:00 (390)
c 2 по 4 июля
12:30 (300)
16:45 (300)
21:00 (350)
МурманскБольшой зал
29 июня
16:05 (300)
22:20 (300)
c 30 июня по 1 июля
16:05 (350)
22:20 (300)
c 2 по 4 июля
16:05 (200)
22:20 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
29 июня
10:45 (300)
14:55 (300)
c 30 июня по 1 июля
10:45 (300)
14:55 (390)
c 2 по 4 июля
10:45 (200)
14:55 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 5 по 11 июля
21:00

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